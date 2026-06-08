Володимир Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III у Лондоні

Президент Володимир Зеленський провів аудієнцію з королем Чарльзом III під час візиту до Британії

Фото: Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із королем Чарльзом III у Лондоні.

Про зустріч глава держави повідомив у своїх соціальних мережах.

«Як завжди, хороша аудієнція. Дякую Його Величності, народові та всьому Сполученому Королівству за непохитну підтримку наших людей», — зазначив Зеленський.

Деталі переговорів поки невідомі.

Нагадаємо, наразі Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Британії. Він провів зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Лідери узгодили спільну позицію щодо подальшої підтримки України та умов досягнення справедливого і тривалого миру.

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