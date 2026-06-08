Водіям можуть дозволити тонування скла авто: що пропонують змінити

В Україні пропонують дозволити тонування автомобілів та переглянути чинні обмеження для водіїв.

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В Україні пропонують переглянути чинні обмеження щодо тонування скла автомобілів та дозволити використання тонувальних плівок за умови дотримання вимог безпеки дорожнього руху. Відповідна петиція з’явилася на сайті уряду.

Автор закликає переглянути норми законодавства, які передбачають посилення контролю та відповідальності за тонування скла транспортних засобів, а також не запроваджувати надмірні штрафні санкції та евакуацію автомобілів виключно через наявність тонування.

Зазначається, що тонування скла є поширеною практикою в багатьох країнах світу та має низку переваг для водіїв і пасажирів.

Зокрема, якісна тонувальна плівка, як зазначається у петиції, може підвищувати безпеку під час дорожньо-транспортних пригод, оскільки у разі пошкодження скла утримує уламки та зменшує ризик травмування водія і пасажирів.

Також автор звернення вважає, що тонування сприяє захисту особистого майна громадян, адже стороннім особам складніше побачити речі, які знаходяться в салоні автомобіля. Це, на їхню думку, може знизити ризик крадіжок та пошкодження транспортних засобів.

Крім того, у петиції наголошується, що тонування захищає водія та пасажирів від надмірного сонячного випромінювання й ультрафіолетових променів, забезпечує комфортніші умови перебування в автомобілі влітку та допомагає зберегти оздоблення салону від передчасного вигорання.

Серед інших переваг автор називає зменшення нагрівання салону, що дозволяє рідше використовувати кондиціонер та сприяє економії пального або заряду акумулятора в електромобілях.

Також зазначається, що затемнене скло може зменшувати засліплення водія сонцем удень та світлом фар у темний час доби, що позитивно впливає на безпеку дорожнього руху.

У петиції №41/010070-26еп йдеться, що повна або надмірна заборона тонування не враховує його позитивного впливу на безпеку, комфорт і захист майна громадян. Натомість вони пропонують встановити розумні технічні вимоги до світлопропускання скла, які дозволять поєднати інтереси безпеки дорожнього руху та права власників транспортних засобів.

У зверненні пропонується:

переглянути обмеження щодо тонування скла автомобілів;

не запроваджувати надмірні штрафні санкції та евакуацію транспортних засобів виключно через наявність тонування;

дозволити використання тонувальних плівок, які відповідають вимогам безпеки;

провести публічне обговорення за участю експертів, представників автомобільної спільноти та громадян щодо доцільності чинних обмежень.

Нагадаємо, наразі Правила дорожнього руху вимагають, щоб лобове скло автомобіля пропускало не менше 75% світла, а передні бокові вікна — щонайменше 70%. За порушення норм світлопропускання скла водіям загрожує штраф у розмірі 340 грн, а за повторне порушення протягом року — від 510 до 680 грн.

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