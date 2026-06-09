Дешеві порушення у 340 грн коштують життя: як штрафи за ПДР стали неефективним механізмом контролю на дорогах

Адміністративні штрафи за ПДР в Україні потребують перегляду через недостатній превентивний ефект.

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В Україні відповідальність за порушення правил дорожнього руху регулюється Кодексом України про адміністративні правопорушення та Кримінальним кодексом України. Однак чинна модель реагування дедалі частіше демонструє свою неефективність у випадках систематичних порушень.

За даними Патрульної поліції України, у 2025 році на території країни було зареєстровано 25 934 дорожньо-транспортні пригоди з постраждалими, у яких загинуло 3 249 осіб, ще 31 898 осіб отримали травми.

Серед ключових факторів, які призвели до аварій із постраждалими:

перевищення безпечної та встановленої швидкості руху — 40,8% від усіх ДТП із тяжкими наслідками;

порушення правил проїзду нерегульованих пішохідних переходів;

порушення правил під час зміни напрямку руху

недотримання безпечної дистанції;

порушення правил проїзду нерегульованих перехресть.

Адміністративна відповідальність не дорівнює ефективність

Лише з початку 2026 року в Єдиному державному реєстрі судових рішень зафіксовано понад 20 тисяч постанов за ст. 122 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, зокрема перевищення швидкості та інші порушення у сфері дорожнього руху ). Водночас близько 2,5 тисячі проваджень були закриті у зв’язку зі спливом строків притягнення до відповідальності, передбачених ст. 38 КУпАП. Ще понад 6 тисяч справ були закриті у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. Також частина матеріалів, зокрема понад 3 тисячі справ, була об’єднана в одне провадження. Ще частина матеріалів поверталася судами для доопрацювання та усунення недоліків у протоколах і постановах.

Ця практика свідчить про те, що значна частина справ проходить додаткові процедурні етапи — від повернення матеріалів до повторного оформлення. У результаті це нерідко впливає на строки розгляду і може призводити до втрати можливості притягнення особи до відповідальності через їх сплив.

Водночас штрафи у сфері порушення правил дорожнього руху в Україні встановлюються Кодексом України про адміністративні правопорушення і варіюються залежно від виду та тяжкості порушення.

Загалом адміністративні санкції за порушення ПДР становлять від 340 грн до 51 000 грн.

Мінімальні штрафи застосовуються за базові порушення, зокрема технічний стан транспортного засобу або окремі незначні порушення правил дорожнього руху. Натомість максимальні санкції передбачені, зокрема, за керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння та повторні правопорушення, які можуть супроводжуватися додатковими обмеженнями, зокрема позбавленням права керування транспортними засобами.

Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає адміністративну відповідальність як превентивний інструмент, покликаний запобігати більш серйозним наслідкам. Однак на практиці штрафи в розмірі 340 грн за окремі порушення ПДР можуть не виконувати достатньої стримувальної функції.

Крім того, за порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель людей, передбачена кримінальна відповідальність — до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета» у Києві водій автомобіля Mercedes рухався на великій швидкості, внаслідок чого не впорався з керуванням та виїхав на пішохідну зону в підземний перехід. В результаті ДТП на місці загинули четверо людей, ще троє отримали травми. Дії водія кваліфікували за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Також відомо, що водій 39 разів притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Зокрема, у Єдиному державному реєстрі судових рішень (ЄДРСР) щодо ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило ДТП) у 2026 році фіксуються тисячі судових рішень різних інстанцій, включно з обвинувальними вироками.

З огляду на це чинне законодавство потребує суттєвого оновлення до підвищення штрафів за порушення у сфері дорожнього руху.

Нагадаємо, Уряд працює над пакетом рішень, спрямованих на зниження аварійності на дорогах. Планується посилити відповідальність за систематичні порушення ПДР, у тому числі за перевищення встановлених швидкісних обмежень, запровадити більш жорсткі санкції для водіїв, які регулярно їх ігнорують, а також удосконалити систему як автоматичної, так і неавтоматичної фіксації порушень.

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