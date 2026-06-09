Дешевые нарушения за 340 грн стоят жизни: как штрафы за ПДД стали неэффективным механизмом контроля на дорогах

Административные штрафы за ПДД в Украине требуют пересмотра из-за недостаточного превентивного эффекта.

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В Украине ответственность за нарушение правил дорожного движения регулируется Кодексом Украины об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Украины. Однако действующая модель реагирования всё чаще демонстрирует свою неэффективность в случаях систематических нарушений.

По данным Патрульной полиции Украины, в 2025 году на территории страны было зарегистрировано 25 934 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в которых погибло 3 249 человек, ещё 31 898 человек получили травмы.

Среди ключевых факторов, приведших к авариям с пострадавшими: • превышение безопасной и установленной скорости движения — 40,8% от всех ДТП с тяжёлыми последствиями;

нарушение правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов;

нарушение правил при изменении направления движения;

несоблюдение безопасной дистанции;

нарушение правил проезда нерегулируемых перекрёстков.

Административная ответственность не равна эффективности

С начала 2026 года в Едином государственном реестре судебных решений зафиксировано более 20 тысяч постановлений по ст. 122 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, в том числе превышение скорости и другие нарушения в сфере дорожного движения). В то же время около 2,5 тысяч производств были закрыты в связи с истечением сроков привлечения к ответственности, предусмотренных ст. 38 КУоАП. Ещё более 6 тысяч дел были закрыты из-за отсутствия состава административного правонарушения. Также часть материалов, в частности более 3 тысяч дел, была объединена в одно производство. Часть материалов возвращалась судами для доработки и устранения недостатков в протоколах и постановлениях.

Эта практика свидетельствует о том, что значительная часть дел проходит дополнительные процедурные этапы — от возврата материалов до повторного оформления. В результате это нередко влияет на сроки рассмотрения и может приводить к утрате возможности привлечения лица к ответственности из-за их истечения.

В то же время штрафы в сфере нарушения правил дорожного движения в Украине устанавливаются Кодексом Украины об административных правонарушениях и варьируются в зависимости от вида и тяжести нарушения.

В целом административные санкции за нарушение ПДД составляют от 340 грн до 51 000 грн.

Минимальные штрафы применяются за базовые нарушения, в частности техническое состояние транспортного средства или отдельные незначительные нарушения правил дорожного движения. Максимальные санкции предусмотрены, в частности, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и повторные правонарушения, которые могут сопровождаться дополнительными ограничениями, включая лишение права управления транспортными средствами.

Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность как превентивный инструмент, направленный на предотвращение более серьёзных последствий. Однако на практике штрафы в размере 340 грн за отдельные нарушения ПДД могут не выполнять достаточной сдерживающей функции.

Кроме того, за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее гибель людей, предусмотрена уголовная ответственность — до 10 лет лишения свободы.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», в Киеве водитель автомобиля Mercedes двигался на высокой скорости, в результате чего не справился с управлением и выехал на пешеходную зону в подземный переход. В результате ДТП на месте погибли четыре человека, ещё трое получили травмы. Действия водителя квалифицированы по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Также известно, что водитель 39 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

В частности, в Едином государственном реестре судебных решений (ЕГРСР) по ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлёкшее ДТП) в 2026 году фиксируются тысячи судебных решений различных инстанций, включая обвинительные приговоры.

С учётом этого действующее законодательство требует существенного обновления в части повышения штрафов за нарушения в сфере дорожного движения.

Напомним, правительство работает над пакетом решений, направленных на снижение аварийности на дорогах. Планируется усилить ответственность за систематические нарушения ПДД, в том числе за превышение установленных скоростных ограничений, ввести более жёсткие санкции для водителей, которые регулярно их игнорируют, а также усовершенствовать систему как автоматической, так и неавтоматической фиксации нарушений.

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