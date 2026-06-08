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Водителям могут разрешить тонировку стекла авто: что предлагают изменить

19:51, 8 июня 2026
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В Украине предлагают разрешить тонировку автомобилей и пересмотреть действующие ограничения для водителей.
Водителям могут разрешить тонировку стекла авто: что предлагают изменить
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В Украине предлагают пересмотреть действующие ограничения на тонировку автомобильных стекол и разрешить использование тонировочных плёнок при условии соблюдения требований безопасности дорожного движения. Соответствующая петиция появилась на сайте правительства.

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Автор призывает пересмотреть нормы законодательства, предусматривающие усиление контроля и ответственности за тонировку стекол транспортных средств, а также не вводить чрезмерные штрафные санкции и эвакуацию автомобилей исключительно из-за наличия тонировки.

Отмечается, что тонировка стекол является распространённой практикой во многих странах мира и имеет ряд преимуществ для водителей и пассажиров.

В частности, качественная тонировочная плёнка, как говорится в петиции, может повышать безопасность во время дорожно-транспортных происшествий, поскольку в случае повреждения стекла удерживает осколки и снижает риск травмирования водителя и пассажиров.

Также автор обращения считает, что тонировка способствует защите личного имущества граждан, поскольку посторонним лицам сложнее увидеть вещи, находящиеся в салоне автомобиля. По его мнению, это может снизить риск краж и повреждения транспортных средств.

Кроме того, в петиции подчёркивается, что тонировка защищает водителя и пассажиров от чрезмерного солнечного излучения и ультрафиолетовых лучей, обеспечивает более комфортные условия пребывания в автомобиле летом и помогает сохранить отделку салона от преждевременного выгорания.

Среди других преимуществ автор называет уменьшение нагрева салона, что позволяет реже использовать кондиционер и способствует экономии топлива либо заряда аккумулятора в электромобилях.

Также отмечается, что затемнённые стёкла могут уменьшать ослепление водителя солнцем днём и светом фар в тёмное время суток, что положительно влияет на безопасность дорожного движения.

В петиции говорится, что полный или чрезмерный запрет тонировки не учитывает её положительного влияния на безопасность, комфорт и защиту имущества граждан. Вместо этого предлагается установить разумные технические требования к светопропусканию стекол, которые позволят совместить интересы безопасности дорожного движения и права владельцев транспортных средств.

В обращении предлагается:

  • пересмотреть ограничения на тонировку стекол автомобилей;
  • не вводить чрезмерные штрафные санкции и эвакуацию транспортных средств исключительно из-за наличия тонировки;
  • разрешить использование тонировочных плёнок, соответствующих требованиям безопасности;
  • провести публичное обсуждение с участием экспертов, представителей автомобильного сообщества и граждан относительно целесообразности действующих ограничений.

Напомним, в настоящее время Правила дорожного движения требуют, чтобы лобовое стекло автомобиля пропускало не менее 75% света, а передние боковые стёкла — не менее 70%. За нарушение норм светопропускания стекол водителям грозит штраф в размере 340 грн, а за повторное нарушение в течение года — от 510 до 680 грн.

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