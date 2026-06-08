Владимир Зеленский встретился с королем Чарльзом III в Лондоне

Президент Владимир Зеленский провел аудиенцию с королем Чарльзом III во время визита в Великобританию

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с королем Чарльзом III в Лондоне.

О встрече глава государства сообщил в своих социальных сетях.

«Как всегда хорошая аудиенция. Благодарю Его Величество, народ и все Соединенное Королевство за непреклонную поддержку наших людей», — отметил Зеленский.

Детали переговоров пока не известны.

Напомним, сейчас Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Британии. Он провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Лидеры согласовали общую позицию относительно дальнейшей поддержки Украины и условий достижения справедливого и продолжительного мира.

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