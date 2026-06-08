Пластический хирург тайно снимал пациенток во время осмотров: суд обязал его выплатить $22,5 млн

Суд обязал известного пластического хирурга выплатить 22,5 миллиона долларов компенсации после того, как расследование выявило десятки скрытых камер в клинике.

Фото: Getty Images

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В Канаде пластического хирурга из Торонто обязали выплатить 22,5 миллиона долларов после того, как расследование установило, что он снимал пациентов без их согласия, пишет People.

В решении судья Пол Шабас отметил, что доктор Мартин Югенбург сознательно «нарушал право пациентов на частную жизнь», установив более двух десятков камер в Toronto Cosmetic Surgery Institute. Часть из них была размещена в «частных местах, где истцы имели обоснованное ожидание конфиденциальности».

«Его поведение как врача было постыдным», — отметил судья Шабас.

Решение стало следствием коллективного иска, поданного в 2019 году против врача. Иск основывался на результатах журналистского расследования Канадской вещательной корпорации (CBC), проведенного под прикрытием в 2018 году.

Иск был подан от имени двух бывших пациенток Югенбурга, которые в судебных документах обозначены как G.C. и J.C., а также всех пациентов, посещавших Toronto Cosmetic Surgery Institute с 1 января 2012 года по 28 февраля 2019 года. Обе женщины обращались к врачу за консультациями по пластическому увеличению груди.

В судебном решении указано, что в клинике было установлено 24 камеры в зонах регистрации и ожидания, коридорах, комнате персонала, рабочих помещениях, кабинетах консультаций и инъекций, операционной и палате восстановления.

Камеры вели запись круглосуточно, а прямая трансляция со всех устройств была доступна через приложение на смартфоне доктора Югенбурга. Судья подчеркнул, что пациентов надлежащим образом не информировали о наличии камер ни сам врач, ни его персонал.

«В клинике не было никаких предупреждающих знаков, в том числе в консультационных и смотровых кабинетах, где пациентам часто приходилось раздеваться. Также ни доктор Югенбург, ни его сотрудники не сообщали пациентам об установленных камерах», — написал судья.

Шабас также отметил, что после разоблачения системы видеонаблюдения Югенбург утверждал, что камеры были установлены исключительно из соображений безопасности, и не продемонстрировал никакого раскаяния.

«Такое поведение заслуживает осуждения и наказания со стороны суда», — подчеркнул он.

Суд обязал Югенбурга выплатить в общей сложности 22,5 миллиона долларов: 21,5 миллиона долларов в качестве коллективной компенсации истцам и еще 1 миллион долларов штрафных санкций.

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