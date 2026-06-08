Пластичний хірург таємно знімав пацієнток під час оглядів: суд зобов’язав його виплатити $22,5 млн

Суд зобов’язав відомого пластичного хірурга виплатити 22,5 мільйона доларів компенсації після того, як розслідування виявило десятки прихованих камер у клініці.

Фото: Getty Images

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У Канаді пластичного хірурга з Торонто зобов’язали виплатити 22,5 мільйона доларів після того, як розслідування встановило, що він знімав пацієнтів без їхньої згоди, пише People.

У рішенні суддя Пол Шабас зазначив, що доктор Мартін Югенбург свідомо «порушував право пацієнтів на приватність», встановивши понад два десятки камер у Toronto Cosmetic Surgery Institute. Частина з них була розташована у «приватних місцях, де позивачі мали обґрунтоване очікування конфіденційності».

«Його поведінка як лікаря була ганебною», — зазначив суддя Шабас.

Рішення стало наслідком колективного позову, поданого у 2019 році проти лікаря. Позов ґрунтувався на результатах журналістського розслідування Канадської телерадіомовної корпорації (CBC), проведеного під прикриттям у 2018 році.

Позов подали від імені двох колишніх пацієнток Югенбурга, які в судових документах позначені як G.C. та J.C., а також усіх пацієнтів, які відвідували Toronto Cosmetic Surgery Institute з 1 січня 2012 року до 28 лютого 2019 року. Обидві жінки зверталися до лікаря щодо консультацій із пластичного збільшення грудей.

У судовому рішенні зазначено, що в клініці було встановлено 24 камери у зонах реєстрації та очікування, коридорах, кімнаті персоналу, робочих приміщеннях, кабінетах консультацій та ін’єкцій, операційній і палаті відновлення.

Камери вели запис цілодобово, а пряма трансляція з усіх пристроїв була доступна через застосунок на смартфоні доктора Югенбурга. Суддя наголосив, що пацієнтів належним чином не інформували про наявність камер ні сам лікар, ні його персонал.

«У клініці не було жодних попереджувальних знаків, зокрема в консультаційних та оглядових кабінетах, де пацієнтам часто доводилося роздягатися. Також ні доктор Югенбург, ні його працівники не повідомляли пацієнтів про встановлені камери», — написав суддя.

Шабас також зазначив, що після викриття системи відеоспостереження Югенбург стверджував, що камери були встановлені виключно з міркувань безпеки, і не продемонстрував жодного каяття.

«Така поведінка заслуговує на осуд і покарання з боку суду», — підкреслив він.

Суд зобов’язав Югенбурга виплатити загалом 22,5 мільйона доларів: 21,5 мільйона доларів як колективну компенсацію позивачам та ще 1 мільйон доларів штрафних санкцій.

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