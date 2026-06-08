Жінка, яка задушила власну новонароджену дитину, отримала 1 рік ув’язнення – суд врахував її психологічний стан

Суд дійшов висновку про вчинення злочину в особливому психофізіологічному стані одразу після пологів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дергачівський районний суд Харківської області розглянув кримінальне провадження за обвинуваченням жінки у вчиненні злочину, передбаченого пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України.

Обставини справи

Згідно з матеріалами справи, у невстановлений час у період з 23 січня 2022 року по 28 січня 2022 року обвинувачена, перебуваючи за місцем проживання, будучи вагітною та маючи на утриманні малолітню дитину, не перебуваючи на обліку по вагітності та приховуючи факт вагітності, без виклику кваліфікованої медичної допомоги народила живу, доношену та життєздатну дитину жіночої статі. Після пологів, перебуваючи в особливому психофізіологічному стані, обумовленому пологами та психічними процесами, що їх супроводжували, пов’язаними з обставинами її життя, зокрема постійними конфліктними ситуаціями в сім’ї, обвинувачена умисно, з метою позбавитися від небажаної дитини, закрила дихальні отвори новонародженої дитини рукою, внаслідок чого настала смерть дитини від механічної асфіксії. З метою приховати сліди злочину тіло дитини було поміщено в полімерний пакет і викинуто у вигрібну яму надвірного туалету.

28 січня 2022 року тіло новонародженої дитини було виявлено. Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть настала від механічної асфіксії шляхом закриття дихальних отворів, що має ознаки тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя і такого, що призвело до смерті. Дитина народилася живою, доношеною та життєздатною.

Обвинувачена свою вину не визнала, пояснюючи, що дитина задихнулася випадково під час годування, перебуваючи в стані післяпологового стресу та після перенесених тілесних ушкоджень від чоловіка. Захисник наполягав на відсутності складу злочину та наявності стану крайньої необхідності.

Що вирішив суд

Суд визнав обвинувачену винною у вчиненні злочину, передбаченого статтею 117 Кримінального кодексу України (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини відразу після пологів), та призначив покарання у виді позбавлення волі на строк 1 (один) рік.

Суд перекваліфікував дії обвинуваченої з пункту 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України на статтю 117 Кримінального кодексу України, встановивши, що вбивство було вчинене відразу після пологів у особливому психофізіологічному стані, обумовленому пологами, який послаблює здатність повністю усвідомлювати свої дії або керувати ними. Суд врахував, що такий стан презюмується в кожному випадку вчинення цього злочину, а обставини життя обвинуваченої (конфлікти в сім’ї, побутове насильство, матеріальні труднощі) сприяли цьому стану.

При призначенні покарання суд керувався принципами справедливості, індивідуалізації та співмірності, врахувавши, що обвинувачена має на утриманні двох малолітніх дітей, один з яких має вроджену ваду серця, а також відсутність обтяжуючих обставин. Суд зарахував у строк покарання період попереднього ув’язнення та цілодобового домашнього арешту.

Суд скасував арешт майна, застосований ухвалами слідчого судді, та стягнув з обвинуваченої на користь держави судові витрати за проведення судово-психологічної експертизи в сумі 37 864 гривень. Речові докази були розподілені відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.

Вирок може бути оскаржений до Харківського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Вирок набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження, якщо скаргу не подано.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.