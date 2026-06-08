Женщина, задушившая собственного новорожденного ребенка, получила 1 год лишения свободы — суд учел ее психологическое состояние

Суд пришел к выводу, что преступление было совершено в особом психофизиологическом состоянии сразу после родов.

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Дергачевский районный суд Харьковской области рассмотрел уголовное производство по обвинению женщины в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства дела

Согласно материалам дела, в неустановленное время в период с 23 января 2022 года по 28 января 2022 года обвиняемая, находясь по месту жительства, будучи беременной и имея на иждивении малолетнего ребенка, не состоя на учете по беременности и скрывая факт беременности, без вызова квалифицированной медицинской помощи родила живого, доношенного и жизнеспособного ребенка женского пола. После родов, находясь в особом психофизиологическом состоянии, обусловленном родами и сопровождавшими их психическими процессами, связанными с обстоятельствами ее жизни, в частности постоянными конфликтными ситуациями в семье, обвиняемая умышленно, с целью избавиться от нежеланного ребенка, закрыла дыхательные отверстия новорожденного ребенка рукой, в результате чего наступила смерть ребенка от механической асфиксии. С целью скрыть следы преступления тело ребенка было помещено в полимерный пакет и выброшено в выгребную яму приусадебного туалета.

28 января 2022 года было обнаружено тело новорожденного ребенка. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате механической асфиксии путем закрытия дыхательных отверстий, что имеет признаки тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни и приведшего к смерти. Ребенок родился живым, доношенным и жизнеспособным.

Обвиняемая свою вину не признала, объясняя, что ребенок задохнулся случайно во время кормления, находясь в состоянии послеродового стресса и после перенесенных телесных повреждений от мужа. Защитник настаивал на отсутствии состава преступления и наличии состояния крайней необходимости.

Что решил суд

Суд признал обвиняемую виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 117 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка сразу после родов), и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год.

Суд переквалифицировал действия обвиняемой с пункта 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины на статью 117 Уголовного кодекса Украины, установив, что убийство было совершено сразу после родов в особом психофизиологическом состоянии, обусловленном родами, которое ослабляет способность полностью осознавать свои действия или управлять ими. Суд учел, что такое состояние презумптивно предполагается в каждом случае совершения этого преступления, а обстоятельства жизни обвиняемой (конфликты в семье, бытовое насилие, материальные трудности) способствовали этому состоянию.

При назначении наказания суд руководствовался принципами справедливости, индивидуализации и соразмерности, учитывая, что на иждивении обвиняемой находятся двое малолетних детей, один из которых страдает врожденным пороком сердца, а также отсутствие отягчающих обстоятельств. Суд зачел в срок наказания период предварительного заключения и круглосуточного домашнего ареста.

Суд отменил арест имущества, наложенный постановлениями следственного судьи, и взыскал с обвиняемой в пользу государства судебные расходы за проведение судебно-психологической экспертизы в сумме 37 864 гривен. Вещественные доказательства были распределены в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины.

Приговор может быть обжалован в Харьковском апелляционном суде в течение тридцати дней со дня его оглашения. Приговор вступает в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование, если жалоба не подана.

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