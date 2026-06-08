Действует ли право на альтернативную службу во время мобилизации: Большая Палата рассмотрит дело Свидетеля Иеговы

Дело касается права на альтернативную службу для граждан, чьи религиозные убеждения не позволяют проходить военную службу.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда передал на рассмотрение Большой Палаты дело военнослужащего — члена религиозной организации Свидетелей Иеговы, осужденного за самовольное оставление воинской части в условиях военного положения. Коллегия судей пришла к выводу, что дело содержит исключительную правовую проблему, которая требует формирования единого подхода к реализации права на альтернативную (невоенную) службу во время мобилизации и его соотношения с уголовной ответственностью за воинские преступления.

Обстоятельства дела

По материалам дела № 676/2395/25 Каменец-Подольский горрайонный суд Хмельницкой области признал военнослужащего виновным по ч. 5 ст. 407 УК Украины и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Хмельницкий апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Суды установили, что мужчина проходил военную службу по призыву во время мобилизации на должности курсанта учебного подразделения. В январе 2025 года он без разрешения командования оставил расположение воинской части и находился по месту жительства до марта 2025 года. Эти действия были квалифицированы как самовольное оставление воинской части продолжительностью более трех суток, совершенное в условиях военного положения.

В кассационной жалобе защита настаивала, что осужденный является членом Религиозного объединения Свидетелей Иеговы, а его религиозные убеждения не позволяют проходить военную службу. Адвокат ссылался на статью 35 Конституции Украины, согласно которой исполнение воинской обязанности должно быть заменено альтернативной (невоенной) службой, если оно противоречит религиозным убеждениям гражданина. Защита также утверждала, что государство не обеспечило механизм реализации такого права для лиц, мобилизованных во время военного положения.

Позиция судов предыдущих инстанций

Суды первой и апелляционной инстанций отклонили эти доводы. Они исходили из того, что Закон «Об альтернативной (невоенной) службе» предусматривает возможность прохождения альтернативной службы вместо срочной военной службы, однако не устанавливает такого механизма для военной службы по призыву во время мобилизации на особый период.

Кроме того, суды учли правовой вывод Объединенной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда, изложенный в постановлении от 27 октября 2025 года по делу № 573/838/24. В нем указано, что законодательство Украины не предусматривает возможности отказа от прохождения военной службы по призыву во время мобилизации по религиозным мотивам, а такие убеждения не освобождают лицо от уголовной ответственности за уклонение от мобилизации.

Почему дело передали в Большую Палату

Рассматривая ходатайство защиты, коллегия КУС ВС пришла к выводу, что дело содержит исключительную правовую проблему, имеющую значение для развития права и формирования единой правоприменительной практики.

Суд обратил внимание на положения статьи 35 Конституции Украины, международные договоры, практику Европейского суда по правам человека, Комитета ООН по правам человека, решения Конституционного Суда Украины и заключение Венецианской комиссии от марта 2025 года относительно реализации права на альтернативную службу в условиях военного положения.

В частности, коллегия отметила, что в Указе Президента о введении военного положения право на свободу мировоззрения и вероисповедания, гарантированное статьей 35 Конституции Украины, не отнесено к перечню прав, которые могут быть ограничены. Суд также привел международные стандарты, согласно которым право на отказ от военной службы по убеждениям является составной частью свободы совести и религии, а государство должно обеспечить надлежащие механизмы его реализации.

Отдельно коллегия обратила внимание, что Венецианская комиссия в заключении от 18 марта 2025 года указала на недопустимость полного исключения альтернативной службы даже во время военного положения и подчеркнула, что лицо, отказывающееся от военной службы по мотивам убеждений, ни при каких обстоятельствах не может быть принуждено носить или использовать оружие.

Суд также учел доводы защиты о том, что по состоянию на февраль 2026 года было известно о 1044 уголовных производствах в отношении отдельных Свидетелей Иеговы, связанных с отказом от военной службы из-за религиозных убеждений. По мнению коллегии, это свидетельствует не только о качественном, но и о количественном критерии исключительной правовой проблемы.

Что решил Верховный Суд

Кассационный уголовный суд не решал вопрос виновности или невиновности осужденного и не пересматривал по существу законность приговора.

Вместо этого суд удовлетворил ходатайство защиты и передал уголовное производство на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда.

Таким образом, Большая Палата должна рассмотреть поднятые в деле правовые вопросы и сформулировать правовую позицию относительно применения конституционных гарантий свободы вероисповедания, права на альтернативную службу и норм уголовного законодательства в условиях мобилизации и военного положения.

Определение КУС ВС является окончательным и обжалованию не подлежит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.