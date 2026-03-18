В Україні за рік додалося понад пів мільйона боргів – за що найбільше

Найбільше українці заборгували за штрафи ПДР та адміністративні порушення.

Фото: Unsplash

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Станом на початок березня 2026 року в Єдиному реєстрі боржників зафіксовано понад 9,5 млн боргів. За рік їхня кількість зросла на 514 360 проваджень, або на 6%. Про це повідомляє Опендатабот.

Найбільшу частку боргів становлять штрафи за порушення правил дорожнього руху — понад 2 млн проваджень, або 21% від загальної кількості. Ще 20% припадає на інші адміністративні правопорушення, не пов’язані з безпекою дорожнього руху — 1,93 млн випадків.

Також значною є частка інших стягнень на користь державного бюджету — 1,65 млн проваджень (17,3%). Борги за комунальні послуги становлять понад 816 тисяч проваджень, або 8,6%.

Найбільшою категорією залишаються борги, не віднесені до окремих категорій — 2,1 млн проваджень, або 22% усіх записів. Як пояснює приватний виконавець Андрій Авторгов, це пов’язано зі змінами у класифікації, через що частина проваджень, зокрема між фізичними чи юридичними особами, наразі потрапляє до розділу «інші».

Водночас найбільше зросла кількість проваджень щодо спеціальної конфіскації — на 63% (з 1 049 до 1 709), а також щодо звернення стягнення на майно — на 37% (з 17 173 до 23 548).

Найбільше боргів зафіксовано у Дніпропетровській області — 1 052 990 проваджень (близько 11% від загальної кількості). Далі йдуть Харківська область — 675 207 (7%), Київ — 667 215 (7%), Одеська область — 585 193 (6%) та Донецька область — 526 300 (6%).

Переважна більшість боргів припадає на чоловіків — 7,1 млн проваджень (74%), тоді як на жінок — 2 441 015, або 26%. При цьому одна особа може мати кілька виконавчих проваджень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.