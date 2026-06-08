Судді КСУ на міжнародному форумі обговорили межі обмеження прав людини під час воєнного стану

Судді Конституційного Суду України під час XIV Міжнародного судово-правового форуму в Києві обговорили межі допустимого обмеження прав людини в умовах воєнного стану, значення презумпції невинуватості та роль Верховного Суду у забезпеченні єдності судової практики.

фото: КСУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Судді Конституційного Суду України взяли участь у XIV Міжнародному судово-правовому форумі, який відбувся 4–5 червня 2026 року в Києві. До роботи форуму долучилися судді КСУ Віктор Городовенко, Оксана Грищук, Олег Первомайський та Галина Юровська. Про це повідомили у КСУ

Форум об’єднав представників судової влади, державних інституцій, правничої спільноти та експертного середовища для фахового обговорення ключових викликів, що постають перед системою правосуддя в умовах воєнного стану. Учасники зосередили увагу на питаннях інституційного розвитку, доступу до правосуддя, захисту прав людини, ефективності судочинства, кримінальної юстиції, судового захисту бізнесу та виконання судових рішень.

Суддя Конституційного Суду України Олег Первомайський у своєму виступі зосередив увагу на конституційному підґрунті процесуальних гарантій у кримінальних провадженнях в умовах воєнного стану. Він зауважив, що сучасні виклики, зумовлені війною, кризою міжнародного правопорядку та загрозами для демократії, прав людини й основоположних цінностей, актуалізують питання меж допустимого втручання держави у сферу прав і свобод людини. За його словами, повернення війни у світовий і європейський простір пов’язане, зокрема, із втратою відчуття меж дозволеного та зневагою до гідності людини, що створює ризик підміни права силою.

„Конституція України залишається основним орієнтиром для оцінювання законодавчих обмежень і спеціальних процесуальних механізмів, запроваджених у зв’язку зі збройною агресією рф проти України“, – підкреслив суддя.

Водночас, зазначив промовець, поява нових юридичних інститутів у сфері кримінального процесу, зумовлена потребами держави у захисті від агресії, не повинна призводити до застосування заходів примусу, які суперечать конституційним цінностям і приписам. У цьому контексті суддя відзначив особливу роль конституційного контролю в забезпеченні балансу між безпековими потребами держави та гарантіями прав людини.

На презумпції невинуватості у практиці Конституційного Суду України наголосив у своїй доповіді суддя Конституційного Суду України Віктор Городовенко. Він підкреслив, що одним із незмінних правових орієнтирів для держав, заснованих на демократичних цінностях, є презумпція невинуватості. За його словами, цей принцип є важливою конституційною гарантією захисту прав людини та справедливої судової процедури.

„У сьогоднішній боротьбі ми сильніші саме тому, що у нас є цінності, які люди захищають і заради яких віддають життя. Ядром цих конституційних цінностей є презумпція невинуватості, яка повинна залишатися незмінною“, – додав він.

Віктор Городовенко звернув увагу на Рішення Другого сенату Конституційного Суду України № 3-р(ІІ)/2022 від 8 червня 2022 року, в якому Суд сформував сучасне розуміння презумпції невинуватості через її ключові ознаки та конституційно-правове значення. Він також наголосив на універсальному характері презумпції невинуватості, яка дедалі більше виявляється в різних сферах суспільного життя та є невід’ємною складовою права на справедливий суд. Суддя зазначив, що обов’язком державних органів та їх посадових осіб є беззаперечне дотримання цього принципу.

Суддя Конституційного Суду України Галина Юровська презентувала доповідь на тему „Юридичні позиції Конституційного Суду України щодо ролі Верховного Суду в забезпеченні єдності судової практики“. Вона звернула увагу на рішення Конституційного Суду України, у яких послідовно підкреслено ключову роль Верховного Суду як найвищого суду в системі судоустрою України. Зокрема, йшлося про те, що забезпечення єдності та сталості судової практики є основоположною функцією Верховного Суду, яку не може виконувати жоден інший орган державної влади.

„Орган конституційної юрисдикції підкреслює, що Верховний Суд є не лише найвищим судом у системі судоустрою, а й органом, який спрямовує діяльність усіх судів системи судоустрою на однакове застосування норм права з огляду на те, що його правові позиції є обов’язковими для судів усіх інстанцій“, – наголосила промовиця.

Суддя зазначила, що правова визначеність, сталість і передбачуваність правозастосування є важливими умовами довіри до судової системи.

Форум підкреслив важливість міжінституційної взаємодії та фахового обміну для напрацювання узгоджених підходів до подолання викликів, що постають перед судами, органами суддівського врядування, правничою спільнотою та державними інституціями в умовах війни.

Вирішення порушених під час заходу питань необхідне для подальшого зміцнення конституційних гарантій захисту прав людини, підвищення ефективності судового захисту та забезпечення стабільного функціонування судової влади.

фото: КСУ

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.