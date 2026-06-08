Apple представила iOS 27: нова Siri, функції штучного інтелекту та оновлений дизайн

Оновлення отримало нову версію Siri з функціями штучного інтелекту, розширені можливості редагування фото, покращену продуктивність, оновлений дизайн та понад 200 додаткових змін.

Фото — frandroid

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На конференції WWDC 2026 компанія Apple представила нову версію мобільної операційної системи iOS 27. Оновлення включає зміни у роботі штучного інтелекту, інтерфейсу, продуктивності системи та вбудованих застосунків.

Основні нововведення iOS 27

Одним із ключових оновлень стала нова версія голосового помічника Siri. За даними Apple, асистент отримав розширені можливості розуміння контексту діалогу, може враховувати вміст екрана пристрою та виконувати дії у застосунках. Siri буде доступна на iPhone, iPad і Mac як окремий застосунок.

Робота асистента базується на оновленій платформі Apple Intelligence другого покоління. Компанія також підтвердила використання окремих технологій Google Gemini. Система отримала покращені функції пошуку, обробки запитів і диктування тексту.

Частина функцій штучного інтелекту працює безпосередньо на пристрої без передачі даних у хмарні сервіси. Водночас можливості Apple Intelligence будуть доступні лише на пристроях iPhone 15 Pro та новіших моделях. Власники більш ранніх смартфонів зможуть встановити iOS 27, однак без низки ШІ-функцій.

Зміни у застосунку «Фото»

До застосунку «Фото» додано інструменти генеративного редагування зображень. Користувачі зможуть видаляти об’єкти з фотографій, розширювати фон за межі початкового кадру та змінювати перспективу знімків за допомогою алгоритмів штучного інтелекту.

Продуктивність і стабільність

Apple приділила увагу оптимізації системи. За заявою компанії, застосунки в iOS 27 запускаються швидше, покращено роботу AirDrop та підвищено швидкодію пристроїв завдяки змінам в управлінні ресурсами процесора.

Також оновлено Spotlight і системний пошук, які тепер використовують новий індекс для більш точного пошуку файлів, повідомлень і листів.

Оновлений інтерфейс

У дизайні Liquid Glass з’явилася можливість регулювати рівень прозорості елементів інтерфейсу. Крім того, Apple змінила візуальне оформлення іконок та системних елементів для підвищення контрастності й читабельності.

Інші нововведення

Серед додаткових функцій:

підтримка спільних альбомів iCloud на Android і Windows;

можливість використання двох камер одночасно у FaceTime;

застосунок для малювання у «Повідомленнях»;

підтримка Live Activities у горизонтальному режимі;

збільшені віджети на головному екрані;

окреме регулювання гучності будильника;

налаштовуваний еквалайзер для AirPods;

можливість використовувати один номер телефону на двох iPhone.

За даними Apple, до системи також включено понад 200 додаткових покращень і змін.

Які iPhone отримають iOS 27

Оновлення буде доступне для таких пристроїв:

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max;

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max;

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max;

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max;

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max;

iPhone 16, 16 Plus, 16e, 16 Pro, 16 Pro Max;

iPhone 17, 17e, 17 Pro, 17 Pro Max;

iPhone SE другого та третього поколінь.

Також iOS 27 буде попередньо встановлена на майбутні пристрої лінійки iPhone 18.

Водночас функції Apple Intelligence будуть доступні лише на iPhone 15 Pro та новіших моделях.

Терміни виходу

Перша бета-версія для розробників стала доступною після презентації WWDC 2026.

Публічне бета-тестування очікується у липні. Фінальний реліз iOS 27 для всіх користувачів запланований на вересень 2026 року одночасно з виходом нових моделей iPhone.

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