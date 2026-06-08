Apple представила iOS 27: новая Siri, функции искусственного интеллекта и обновленный дизайн

Обновление получило новую версию Siri с функциями искусственного интеллекта, расширенные возможности редактирования фото, улучшенную производительность, обновленный дизайн и более 200 дополнительных изменений.

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На конференции WWDC 2026 компания Apple представила новую версию мобильной операционной системы iOS 27. Обновление включает изменения в работе искусственного интеллекта, интерфейса, производительности системы и встроенных приложений.

Основные нововведения iOS 27

Одним из ключевых обновлений стала новая версия голосового ассистента Siri. По данным Apple, ассистент получил расширенные возможности понимания контекста диалога, может учитывать содержимое экрана устройства и выполнять действия в приложениях. Siri будет доступна на iPhone, iPad и Mac в виде отдельного приложения.

Работа ассистента основана на обновленной платформе Apple Intelligence второго поколения. Компания также подтвердила использование отдельных технологий Google Gemini. Система получила улучшенные функции поиска, обработки запросов и диктовки текста.

Часть функций искусственного интеллекта работает непосредственно на устройстве без передачи данных в облачные сервисы. При этом возможности Apple Intelligence будут доступны только на устройствах iPhone 15 Pro и более новых моделях. Владельцы более ранних смартфонов смогут установить iOS 27, однако без ряда ИИ-функций.

Изменения в приложении «Фото»

В приложение «Фото» добавлены инструменты генеративного редактирования изображений. Пользователи смогут удалять объекты с фотографий, расширять фон за пределами исходного кадра и изменять перспективу снимков с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

Производительность и стабильность

Apple уделила внимание оптимизации системы. По заявлению компании, приложения в iOS 27 запускаются быстрее, улучшена работа AirDrop и повышена отзывчивость устройств за счет изменений в управлении ресурсами процессора.

Также обновлены Spotlight и системный поиск, которые теперь используют новый индекс для более точного поиска файлов, сообщений и писем.

Обновленный интерфейс

В дизайне Liquid Glass появилась возможность регулировать уровень прозрачности элементов интерфейса. Кроме того, Apple изменила визуальное оформление иконок и системных материалов для повышения контрастности и читаемости.

Другие нововведения

Среди дополнительных функций:

поддержка общих альбомов iCloud на Android и Windows;

возможность использования двух камер одновременно в FaceTime;

приложение для рисования в «Сообщениях»;

поддержка Live Activities в горизонтальном режиме;

увеличенные виджеты на домашнем экране;

отдельная регулировка громкости будильника;

настраиваемый эквалайзер для AirPods;

возможность использовать один номер телефона на двух iPhone.

По данным Apple, в систему также включены более 200 дополнительных улучшений и изменений.

Какие iPhone получат iOS 27

Обновление будет доступно для следующих устройств:

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max;

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max;

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max;

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max;

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max;

iPhone 16, 16 Plus, 16e, 16 Pro, 16 Pro Max;

iPhone 17, 17e, 17 Pro, 17 Pro Max;

iPhone SE второго и третьего поколений.

Также iOS 27 будет предустановлена на будущие устройства линейки iPhone 18.

При этом функции Apple Intelligence будут доступны только на iPhone 15 Pro и более новых моделях.

Сроки выхода

Первая бета-версия для разработчиков стала доступна после презентации WWDC 2026.

Публичное бета-тестирование ожидается в июле. Финальный релиз iOS 27 для всех пользователей запланирован на сентябрь 2026 года одновременно с выходом новых моделей iPhone.

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