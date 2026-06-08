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Apple представила iOS 27: новая Siri, функции искусственного интеллекта и обновленный дизайн

21:46, 8 июня 2026
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Обновление получило новую версию Siri с функциями искусственного интеллекта, расширенные возможности редактирования фото, улучшенную производительность, обновленный дизайн и более 200 дополнительных изменений.
Apple представила iOS 27: новая Siri, функции искусственного интеллекта и обновленный дизайн
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На конференции WWDC 2026 компания Apple представила новую версию мобильной операционной системы iOS 27. Обновление включает изменения в работе искусственного интеллекта, интерфейса, производительности системы и встроенных приложений.

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Основные нововведения iOS 27

Одним из ключевых обновлений стала новая версия голосового ассистента Siri. По данным Apple, ассистент получил расширенные возможности понимания контекста диалога, может учитывать содержимое экрана устройства и выполнять действия в приложениях. Siri будет доступна на iPhone, iPad и Mac в виде отдельного приложения.

Работа ассистента основана на обновленной платформе Apple Intelligence второго поколения. Компания также подтвердила использование отдельных технологий Google Gemini. Система получила улучшенные функции поиска, обработки запросов и диктовки текста.

Часть функций искусственного интеллекта работает непосредственно на устройстве без передачи данных в облачные сервисы. При этом возможности Apple Intelligence будут доступны только на устройствах iPhone 15 Pro и более новых моделях. Владельцы более ранних смартфонов смогут установить iOS 27, однако без ряда ИИ-функций.

Изменения в приложении «Фото»

В приложение «Фото» добавлены инструменты генеративного редактирования изображений. Пользователи смогут удалять объекты с фотографий, расширять фон за пределами исходного кадра и изменять перспективу снимков с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

Производительность и стабильность

Apple уделила внимание оптимизации системы. По заявлению компании, приложения в iOS 27 запускаются быстрее, улучшена работа AirDrop и повышена отзывчивость устройств за счет изменений в управлении ресурсами процессора.

Также обновлены Spotlight и системный поиск, которые теперь используют новый индекс для более точного поиска файлов, сообщений и писем.

Обновленный интерфейс

В дизайне Liquid Glass появилась возможность регулировать уровень прозрачности элементов интерфейса. Кроме того, Apple изменила визуальное оформление иконок и системных материалов для повышения контрастности и читаемости.

Другие нововведения

Среди дополнительных функций:

  • поддержка общих альбомов iCloud на Android и Windows;
  • возможность использования двух камер одновременно в FaceTime;
  • приложение для рисования в «Сообщениях»;
  • поддержка Live Activities в горизонтальном режиме;
  • увеличенные виджеты на домашнем экране;
  • отдельная регулировка громкости будильника;
  • настраиваемый эквалайзер для AirPods;
  • возможность использовать один номер телефона на двух iPhone.

По данным Apple, в систему также включены более 200 дополнительных улучшений и изменений.

Какие iPhone получат iOS 27

Обновление будет доступно для следующих устройств:

  • iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max;
  • iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max;
  • iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max;
  • iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max;
  • iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max;
  • iPhone 16, 16 Plus, 16e, 16 Pro, 16 Pro Max;
  • iPhone 17, 17e, 17 Pro, 17 Pro Max;
  • iPhone SE второго и третьего поколений.

Также iOS 27 будет предустановлена на будущие устройства линейки iPhone 18.

При этом функции Apple Intelligence будут доступны только на iPhone 15 Pro и более новых моделях.

Сроки выхода

Первая бета-версия для разработчиков стала доступна после презентации WWDC 2026.

Публичное бета-тестирование ожидается в июле. Финальный релиз iOS 27 для всех пользователей запланирован на сентябрь 2026 года одновременно с выходом новых моделей iPhone.

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Apple

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