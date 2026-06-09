Суточные в командировке за границу: какие суммы не облагаются налогом и как их рассчитать

Налоговая служба объяснила, как определять и облагать налогом суточные во время командировки за границу.

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Налоговый кодекс Украины предусматривает, что средства, полученные работником на командировку или под отчет, не включаются в его налогооблагаемый доход, если они использованы и оформлены в соответствии с требованиями законодательства.

В частности, в налогооблагаемый доход не включаются суточные расходы на питание и другие личные потребности работника во время командировки. Для командировок по Украине необлагаемая сумма суточных составляет не более 10% минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года, за каждый день командировки. Для зарубежных командировок предельный размер суточных составляет до 80 евро в день по официальному курсу НБУ.

Для работников государственных органов, бюджетных учреждений и организаций порядок командировок и размеры расходов определяет Кабинет Министров Украины. При этом сумма суточных не может превышать лимиты, установленные Налоговым кодексом.

Размер суточных определяется:

для командировок в пределах Украины и в страны, для въезда в которые гражданам Украины не требуется виза, — на основании приказа о командировке и первичных документов;

для командировок в страны, въезд в которые требует визы или специального разрешения, — дополнительно необходимы документы, подтверждающие фактическое пребывание в командировке (отметки о пересечении границы, проездные документы, счета за проживание и т. д.).

Если подтверждающих документов нет, сумма суточных включается в налогооблагаемый доход работника, отметили в ГНС.

Основным документом, регулирующим служебные командировки работников государственных органов и бюджетных учреждений, является Инструкция о служебных командировках, утвержденная приказом Минфина №59. Другие предприятия также могут использовать ее в качестве ориентира.

Инструкция предусматривает следующие правила возмещения суточных во время зарубежных командировок:

за каждый день пребывания в командировке, включая день выезда и возвращения, суточные выплачиваются по нормам страны командировки, если по пути не было пересадок или остановок в других странах;

если во время поездки есть пересадки или ночевки в других иностранных государствах, суточные за время пребывания на их территории выплачиваются по нормам этих государств со дня пересечения соответствующей границы;

если в течение одних суток работник пересекает границы нескольких иностранных государств, суточные определяются как среднее арифметическое между установленными нормами для этих стран;

день пересечения границы государства командировки оплачивается по нормам именно страны командировки независимо от пересадок или остановок в других странах;

день выбытия из Украины при отсутствии остановок на территории Украины оплачивается по нормам первого иностранного государства, где происходит пересадка или остановка;

день прибытия в Украину оплачивается по нормам последнего иностранного государства, где была пересадка или остановка.

Если во время поездки за границу работник имеет пересадку или остановку на территории Украины, расходы за время пребывания в Украине возмещаются по правилам внутренних командировок. Вместе с тем период от последней пересадки в Украине перед выездом за границу до первой пересадки в Украине после возвращения оплачивается по нормам зарубежной командировки.

Если же во время поездки нет ни одной пересадки или остановки на территории Украины, все дни командировки, включая день выезда и возвращения, оплачиваются по нормам, установленным для зарубежных командировок.

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