После пересчета пенсии во исполнение судебного решения Пенсионный фонд прекратил выплачивать пенсионеру ежемесячную доплату в размере 2000 грн, однако суд признал такие действия противоправными.

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Киевский окружной административный суд рассмотрел спор о праве на ежемесячную доплату в размере 2000 грн к пенсии по постановлению Кабинета Министров №713 после проведения перерасчета пенсии во исполнение судебного решения. Суд исследовал, является ли основанием для прекращения такой доплаты перерасчет пенсии, осуществленный с целью восстановления нарушенного права пенсионера.

Обстоятельства дела

Пенсионер, состоящий на учете в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в городе Киеве и получающий пенсию в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», обратился в суд с иском о признании противоправными действий органа Пенсионного фонда и обязании осуществить начисление и выплату ежемесячной доплаты к пенсии в размере 2000 грн в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 14 июля 2021 года №713 «О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц».

Из материалов дела установлено, что с 1 июля 2021 года истцу была назначена и выплачивалась ежемесячная доплата в сумме 2000 грн в соответствии с постановлением №713.

В дальнейшем решением Киевского окружного административного суда от 31 октября 2023 года по делу №640/15003/22 Пенсионный фонд был обязан осуществить перерасчет пенсии на основании справки о денежном обеспечении. Во исполнение этого решения ответчик провел перерасчет пенсии, однако прекратил выплату ежемесячной доплаты, предусмотренной постановлением №713.

После обращения пенсионера в орган Пенсионного фонда с заявлением о возобновлении выплаты доплаты ответчик сообщил, что вследствие проведенного перерасчета размер пенсии увеличился более чем на 2000 грн, поэтому оснований для дальнейшей выплаты доплаты нет.

Не согласившись с такими действиями, истец обратился в административный суд.

Позиция Пенсионного фонда

Ответчик указывал, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №713 ежемесячная доплата в размере 2000 грн не выплачивается в случаях, когда после 1 марта 2018 года пенсия лица пересматривалась или перерасчитывалась, за исключением ситуаций, когда увеличение пенсии вследствие такого пересмотра или перерасчета составило менее 2000 грн.

Поскольку пенсия истца была перерасчитана во исполнение судебного решения, а ее размер увеличился более чем на 2000 грн, Пенсионный фонд считал прекращение выплаты доплаты правомерным.

Выводы суда

Суд по делу №320/31293/24 обратил внимание, что Закон Украины №2262-ХІІ гарантирует лицам, уволенным с военной службы, надлежащий уровень пенсионного обеспечения и предусматривает механизмы перерасчета пенсий в связи с изменением денежного обеспечения соответствующих категорий лиц.

Анализируя положения постановления Кабинета Министров Украины №713, суд отметил, что ее целью является поэтапное уменьшение диспропорций в размерах пенсий, назначенных до 1 марта 2018 года.

По мнению суда, перерасчет пенсии, о котором говорится в абзаце третьем пункта 1 постановления №713 как об основании для невыплаты ежемесячной доплаты, должен быть связан именно с изменением составляющих денежного обеспечения соответствующих категорий военнослужащих или других лиц, имеющих право на пенсию по Закону №2262-ХІІ.

Вместе с тем перерасчет пенсии, проведенный во исполнение судебного решения с целью устранения нарушения права лица на надлежащий размер пенсии, не является перерасчетом в связи с изменением составляющих денежного обеспечения или иных показателей основного размера пенсии.

Суд сослался на правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 8 ноября 2022 года по делу №420/2473/22, согласно которой перерасчет пенсии во исполнение судебного решения не может рассматриваться как основание для прекращения выплаты ежемесячной доплаты, установленной постановлением №713.

Суд установил, что право истца на получение спорной доплаты возникло до 1 марта 2018 года, а проведенный Пенсионным фондом перерасчет был направлен исключительно на восстановление нарушенного права на надлежащий размер пенсии.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что прекращение выплаты ежемесячной доплаты в размере 2000 грн противоречит цели постановления №713 и является противоправным.

Киевский окружной административный суд полностью удовлетворил иск.

Суд признал противоправными действия Главного управления Пенсионного фонда Украины в городе Киеве относительно отказа в начислении и выплате ежемесячной доплаты к пенсии в размере 2000 грн в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №713, начиная с 1 сентября 2022 года.

Также суд обязал Пенсионный фонд осуществить перерасчет и выплату указанной ежемесячной доплаты с 1 сентября 2022 года с учетом ранее выплаченных сумм и взыскал в пользу истца уплаченный судебный сбор в размере 1211,20 грн.

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