  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Пенсионеру перестали платить доплату 2000 грн после перерасчета пенсии — что решил суд

00:05, 9 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
После пересчета пенсии во исполнение судебного решения Пенсионный фонд прекратил выплачивать пенсионеру ежемесячную доплату в размере 2000 грн, однако суд признал такие действия противоправными.
Пенсионеру перестали платить доплату 2000 грн после перерасчета пенсии — что решил суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевский окружной административный суд рассмотрел спор о праве на ежемесячную доплату в размере 2000 грн к пенсии по постановлению Кабинета Министров №713 после проведения перерасчета пенсии во исполнение судебного решения. Суд исследовал, является ли основанием для прекращения такой доплаты перерасчет пенсии, осуществленный с целью восстановления нарушенного права пенсионера.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела

Пенсионер, состоящий на учете в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в городе Киеве и получающий пенсию в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», обратился в суд с иском о признании противоправными действий органа Пенсионного фонда и обязании осуществить начисление и выплату ежемесячной доплаты к пенсии в размере 2000 грн в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 14 июля 2021 года №713 «О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц».

Из материалов дела установлено, что с 1 июля 2021 года истцу была назначена и выплачивалась ежемесячная доплата в сумме 2000 грн в соответствии с постановлением №713.

В дальнейшем решением Киевского окружного административного суда от 31 октября 2023 года по делу №640/15003/22 Пенсионный фонд был обязан осуществить перерасчет пенсии на основании справки о денежном обеспечении. Во исполнение этого решения ответчик провел перерасчет пенсии, однако прекратил выплату ежемесячной доплаты, предусмотренной постановлением №713.

После обращения пенсионера в орган Пенсионного фонда с заявлением о возобновлении выплаты доплаты ответчик сообщил, что вследствие проведенного перерасчета размер пенсии увеличился более чем на 2000 грн, поэтому оснований для дальнейшей выплаты доплаты нет.

Не согласившись с такими действиями, истец обратился в административный суд.

Позиция Пенсионного фонда

Ответчик указывал, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №713 ежемесячная доплата в размере 2000 грн не выплачивается в случаях, когда после 1 марта 2018 года пенсия лица пересматривалась или перерасчитывалась, за исключением ситуаций, когда увеличение пенсии вследствие такого пересмотра или перерасчета составило менее 2000 грн.

Поскольку пенсия истца была перерасчитана во исполнение судебного решения, а ее размер увеличился более чем на 2000 грн, Пенсионный фонд считал прекращение выплаты доплаты правомерным.

Выводы суда

Суд по делу №320/31293/24 обратил внимание, что Закон Украины №2262-ХІІ гарантирует лицам, уволенным с военной службы, надлежащий уровень пенсионного обеспечения и предусматривает механизмы перерасчета пенсий в связи с изменением денежного обеспечения соответствующих категорий лиц.

Анализируя положения постановления Кабинета Министров Украины №713, суд отметил, что ее целью является поэтапное уменьшение диспропорций в размерах пенсий, назначенных до 1 марта 2018 года.

По мнению суда, перерасчет пенсии, о котором говорится в абзаце третьем пункта 1 постановления №713 как об основании для невыплаты ежемесячной доплаты, должен быть связан именно с изменением составляющих денежного обеспечения соответствующих категорий военнослужащих или других лиц, имеющих право на пенсию по Закону №2262-ХІІ.

Вместе с тем перерасчет пенсии, проведенный во исполнение судебного решения с целью устранения нарушения права лица на надлежащий размер пенсии, не является перерасчетом в связи с изменением составляющих денежного обеспечения или иных показателей основного размера пенсии.

Суд сослался на правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 8 ноября 2022 года по делу №420/2473/22, согласно которой перерасчет пенсии во исполнение судебного решения не может рассматриваться как основание для прекращения выплаты ежемесячной доплаты, установленной постановлением №713.

Суд установил, что право истца на получение спорной доплаты возникло до 1 марта 2018 года, а проведенный Пенсионным фондом перерасчет был направлен исключительно на восстановление нарушенного права на надлежащий размер пенсии.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что прекращение выплаты ежемесячной доплаты в размере 2000 грн противоречит цели постановления №713 и является противоправным.

Киевский окружной административный суд полностью удовлетворил иск.

Суд признал противоправными действия Главного управления Пенсионного фонда Украины в городе Киеве относительно отказа в начислении и выплате ежемесячной доплаты к пенсии в размере 2000 грн в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №713, начиная с 1 сентября 2022 года.

Также суд обязал Пенсионный фонд осуществить перерасчет и выплату указанной ежемесячной доплаты с 1 сентября 2022 года с учетом ранее выплаченных сумм и взыскал в пользу истца уплаченный судебный сбор в размере 1211,20 грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Киев судебная практика Пенсионный фонд ПФУ пенсия пенсия в Украине

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд формирует практику во время войны: новые подходы к доказательствам, коллаборации и военным преступлениям

ВС в новой практике за апрель подтвердил приговоры за госизмену и военные преступления и ужесточил требования к проверке добровольности в делах о коллаборационной деятельности.

На Житомирщине суд отказал в демонтаже камеры видеонаблюдения, которую сосед установил на своем доме, а фонарь направил в сторону спальни истца

Камера видеонаблюдения соседа не нарушает право на частную жизнь, если факт такого вмешательства не доказан.

Мужчина ранил сожительницу ножом из-за ревности, а затем женился на ней: суд назначил 5 лет лишения свободы

Поддержка потерпевшей обвиняемого и последующий брак между ними не стали основанием для изменения квалификации преступления по делу о домашнем насилии.

Электронная повестка через Резерв+: обязан ли военнообязанный явиться в ТЦК

Электронные повестки стали одной из самых обсуждаемых тем мобилизации, однако многие распространённые утверждения о них не соответствуют действующему законодательству.

Выплаты военным в 2026 году: чем отличаются боевые от денежного обеспечения

Как отличить основное денежное обеспечение от дополнительных вознаграждений и на какие выплаты может рассчитывать военный в случае увольнения по состоянию здоровья.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]