Истец отмечал, что обратился в ТЦК с заявлениями о предоставлении отсрочки от мобилизации из-за пребывания на его иждивении совершеннолетнего сына с инвалидностью I группы, однако вместо решения о предоставлении или отказе в отсрочке получил лишь письма с требованием лично прибыть в центр комплектования, уточнить учетные данные и пройти ВВК.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел дело об обжаловании действий территориального центра комплектования и социальной поддержки, который отказался принять решение по существу заявлений о предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации и ограничился направлением информационных писем.

Спор возник из-за того, что заявитель просил предоставить ему отсрочку на основании абзаца восьмого части первой статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» в связи с нахождением на его иждивении совершеннолетнего сына с инвалидностью I группы, однако вместо принятия решения по существу получил от ТЦК лишь информационные письма.

Фабула дела

Истец дважды обращался в территориальный центр комплектования и социальной поддержки с заявлениями о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. В обоснование своего права он ссылался на то, что на его иждивении находится совершеннолетний сын, которому установлена I группа инвалидности. К заявлениям были приложены копии военно-учетного документа, паспорта, справки медико-социальной экспертной комиссии об установлении инвалидности и свидетельства о рождении сына.

В ответ территориальный центр комплектования сообщил заявителю, что для подачи документов, дающих право на отсрочку, он должен лично прибыть в ТЦК, уточнить военно-учетные данные и пройти военно-врачебную комиссию. После повторного обращения заявителю вновь было предложено лично явиться в ТЦК для прохождения медицинского осмотра и предоставления полного пакета документов. При этом решение о предоставлении либо отказе в предоставлении отсрочки по результатам рассмотрения поданных заявлений принято не было. Считая такие действия противоправными, заявитель обратился в суд.

В иске заявитель просил признать противоправным отказ ТЦК в принятии решения по его заявлениям, а также обязать предоставить ему отсрочку от призыва во время мобилизации.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Волынский окружной административный суд, с выводами которого согласился Восьмой апелляционный административный суд, отказал в удовлетворении иска. Суды исходили из того, что заявитель не предоставил надлежащих доказательств нахождения на его иждивении совершеннолетнего сына с инвалидностью I группы, а потому не подтвердил наличие оснований для получения отсрочки от призыва во время мобилизации.

Правовые выводы Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что решение вопроса о предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации относится к полномочиям территориальных центров комплектования и социальной поддержки и осуществляется на основании заявления военнообязанного. После получения заявления и документов, которые, по мнению заявителя, подтверждают его право на отсрочку, ТЦК обязан принять решение о предоставлении отсрочки либо об отказе в её предоставлении.

Суд обратил внимание, что письма, направленные ТЦК заявителю, носили исключительно информационный характер и не свидетельствовали о разрешении по существу поставленного вопроса. Таким образом, ответчик фактически не рассмотрел поданные заявления и не принял решение ни о предоставлении отсрочки, ни об отказе в её предоставлении.

Верховный Суд подчеркнул, что при отсутствии решения субъекта властных полномочий суды предыдущих инстанций не могли оценивать достаточность документов, поданных для подтверждения права на отсрочку, до того как этот вопрос рассмотрит и решит сам ТЦК.

Оценка того, подтверждают ли представленные документы право на отсрочку, является вопросом, который прежде всего должен решать территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Фактически суды первой и апелляционной инстанций подменили собой орган, уполномоченный рассматривать такие заявления, и решали вопрос, который ответчик вообще не рассматривал.

Коллегия судей по делу № 140/8613/23 подчеркнула, что в рамках данного спора суд не может устанавливать, имеет ли лицо право на отсрочку от призыва и достаточно ли документов представлено для подтверждения такого права, поскольку соответствующее решение не было принято ТЦК. При таких обстоятельствах надлежащим и эффективным способом защиты является обязание ответчика рассмотреть заявления о предоставлении отсрочки и принять по результатам их рассмотрения соответствующее решение согласно законодательству.

При этом Верховный Суд не согласился с требованием о непосредственном предоставлении отсрочки, поскольку вопрос наличия либо отсутствия оснований для её предоставления должен быть сначала решён территориальным центром комплектования и социальной поддержки.

В итоге Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу, отменил решения судов первой и апелляционной инстанций и принял новое постановление о частичном удовлетворении иска.

Суд признал противоправными действия территориального центра комплектования и социальной поддержки по отказу в принятии решения по заявлениям о предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации и обязал ответчика повторно рассмотреть эти заявления и принять по результатам их рассмотрения соответствующее решение согласно законодательству.

В то же время Верховный Суд отдельно подчеркнул, что не решал вопрос о наличии либо отсутствии у истца права на отсрочку от призыва. Суд указал, что при отсутствии решения ТЦК суды не могут оценивать достаточность представленных документов либо устанавливать, подтверждают ли они право на отсрочку. Такие вопросы относятся к компетенции территориального центра комплектования и социальной поддержки, который должен сначала рассмотреть заявление по существу и принять соответствующее решение.

Таким образом, Верховный Суд пришёл к выводу, что ТЦК не вправе ограничиваться направлением информационных писем в ответ на заявления об отсрочке от мобилизации. После получения заявления и документов орган обязан принять решение о предоставлении отсрочки либо об отказе в её предоставлении, а непринятие такого решения является противоправным.

Постановление вступает в законную силу с даты его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.