Після перерахунку пенсії на виконання судового рішення Пенсійний фонд припинив виплачувати пенсіонеру щомісячну доплату у розмірі 2000 грн, однак суд визнав такі дії протиправними.

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Київський окружний адміністративний суд розглянув спір щодо права на щомісячну доплату 2000 грн до пенсії за постановою Кабінету Міністрів №713 після проведення перерахунку пенсії на виконання судового рішення. Суд досліджував, чи є підставою для припинення такої доплати перерахунок пенсії, здійснений з метою відновлення порушеного права пенсіонера.

Обставини справи

Пенсіонер, який перебуває на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в місті Києві та отримує пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», звернувся до суду з позовом про визнання протиправними дій органу Пенсійного фонду та зобов’язання здійснити нарахування і виплату щомісячної доплати до пенсії у розмірі 2000 грн відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 року №713 «Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб».

З матеріалів справи встановлено, що з 1 липня 2021 року позивачу було призначено та виплачувалося щомісячну доплату в сумі 2000 грн відповідно до постанови №713.

Надалі рішенням Київського окружного адміністративного суду від 31 жовтня 2023 року у справі №640/15003/22 Пенсійний фонд було зобов’язано здійснити перерахунок пенсії на підставі довідки про грошове забезпечення. На виконання цього рішення відповідач провів перерахунок пенсії, однак припинив виплату щомісячної доплати, передбаченої постановою №713.

Після звернення пенсіонера до органу Пенсійного фонду із заявою про поновлення виплати доплати відповідач повідомив, що внаслідок проведеного перерахунку розмір пенсії збільшився більш ніж на 2000 грн, тому підстав для подальшої виплати доплати немає.

Не погодившись із такими діями, позивач звернувся до адміністративного суду.

Позиція Пенсійного фонду

Відповідач зазначав, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №713 щомісячна доплата у розмірі 2000 грн не виплачується у випадках, коли після 1 березня 2018 року пенсія особи переглядалася або перераховувалася, за винятком ситуацій, коли збільшення пенсії внаслідок такого перегляду або перерахунку становило менше ніж 2000 грн.

Оскільки пенсія позивача була перерахована на виконання судового рішення, а її розмір збільшився більш ніж на 2000 грн, Пенсійний фонд вважав припинення виплати доплати правомірним.

Висновки суду

Суд у справі № 320/31293/24 звернув увагу, що Закон України №2262-ХІІ гарантує особам, звільненим з військової служби, належний рівень пенсійного забезпечення та передбачає механізми перерахунку пенсій у зв’язку зі зміною грошового забезпечення відповідних категорій осіб.

Аналізуючи положення постанови Кабінету Міністрів України №713, суд зазначив, що її метою є поетапне зменшення диспропорцій у розмірах пенсій, призначених до 1 березня 2018 року.

На думку суду, перерахунок пенсії, про який ідеться в абзаці третьому пункту 1 постанови №713 як про підставу для невиплати щомісячної доплати, повинен бути пов’язаний саме зі зміною складових грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців або інших осіб, які мають право на пенсію за Законом №2262-ХІІ.

Натомість перерахунок пенсії, проведений на виконання судового рішення з метою усунення порушення права особи на належний розмір пенсії, не є перерахунком у зв’язку зі зміною складових грошового забезпечення чи інших показників основного розміру пенсії.

Суд послався на правову позицію Верховного Суду, викладену у постанові від 8 листопада 2022 року у справі №420/2473/22, відповідно до якої перерахунок пенсії на виконання судового рішення не може розглядатися як підстава для припинення виплати щомісячної доплати, встановленої постановою №713.

Суд встановив, що право позивача на отримання спірної доплати виникло до 1 березня 2018 року, а проведений Пенсійним фондом перерахунок був спрямований виключно на відновлення порушеного права на належний розмір пенсії.

За таких обставин суд дійшов висновку, що припинення виплати щомісячної доплати у розмірі 2000 грн суперечить меті постанови №713 та є протиправним.

Київський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов.

Суд визнав протиправними дії Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві щодо відмови у нарахуванні та виплаті щомісячної доплати до пенсії у розмірі 2000 грн відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №713, починаючи з 1 вересня 2022 року.

Також суд зобов’язав Пенсійний фонд здійснити перерахунок та виплату зазначеної щомісячної доплати з 1 вересня 2022 року з урахуванням раніше виплачених сум та стягнув на користь позивача сплачений судовий збір у розмірі 1211,20 грн.

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