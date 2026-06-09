Добові у відрядженні за кордон: які суми не оподатковуються та як їх розрахувати

Податкова служба пояснила, як визначати та оподатковувати добові під час відрядження за кордон

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податковий кодекс України передбачає, що кошти, отримані працівником на відрядження або під звіт, не включаються до його оподатковуваного доходу, якщо вони використані та оформлені відповідно до вимог законодавства.

Зокрема, до оподатковуваного доходу не включаються добові витрати на харчування та інші особисті потреби працівника під час відрядження. Для відряджень по Україні неоподатковувана сума добових становить не більше 10% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року, за кожен день відрядження. Для закордонних відряджень граничний розмір добових становить до 80 євро за день за офіційним курсом НБУ.

Для працівників державних органів, бюджетних установ та організацій порядок відряджень і розміри витрат визначає Кабінет Міністрів України. При цьому сума добових не може перевищувати ліміти, встановлені Податковим кодексом.

Розмір добових визначається:

для відряджень у межах України та до країн, де українцям не потрібна віза, — на підставі наказу про відрядження та первинних документів;

для відряджень до країн, в’їзд до яких потребує візи або спеціального дозволу, — додатково необхідні документи, що підтверджують фактичне перебування у відрядженні (відмітки про перетин кордону, проїзні документи, рахунки за проживання тощо).

Якщо підтвердних документів немає, сума добових включається до оподатковуваного доходу працівника, зазначили у ДПС.

Основним документом, який регулює службові відрядження працівників державних органів і бюджетних установ, є Інструкція про службові відрядження, затверджена наказом Мінфіну №59. Інші підприємства також можуть використовувати її як орієнтир.

Інструкція передбачає такі правила відшкодування добових під час закордонних відряджень:

за кожен день перебування у відрядженні, включаючи день виїзду та повернення, добові виплачуються за нормами країни відрядження, якщо дорогою не було пересадок або зупинок в інших країнах;

якщо під час поїздки є пересадки чи ночівлі в інших іноземних державах, добові за час перебування на їх території виплачуються за нормами цих держав з дня перетину відповідного кордону;

якщо протягом однієї доби працівник перетинає кордони кількох іноземних держав, добові визначаються як середнє арифметичне між встановленими нормами для цих країн;

день перетину кордону держави відрядження оплачується за нормами саме країни відрядження незалежно від пересадок чи зупинок в інших країнах;

день вибуття з України за відсутності зупинок на території України оплачується за нормами першої іноземної держави, де відбувається пересадка або зупинка;

день прибуття в Україну оплачується за нормами останньої іноземної держави, де була пересадка або зупинка.

Якщо під час поїздки за кордон працівник має пересадку або зупинку на території України, витрати за час перебування в Україні відшкодовуються за правилами внутрішніх відряджень. Водночас період від останньої пересадки в Україні перед виїздом за кордон до першої пересадки в Україні після повернення оплачується за нормами закордонного відрядження.

Якщо ж під час поїздки немає жодних пересадок або зупинок на території України, усі дні відрядження, включаючи день виїзду та повернення, оплачуються за нормами, встановленими для закордонних відряджень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.