Судьи КСУ на международном форуме обсудили границы ограничения прав человека во время военного положения

Судьи Конституционного Суда Украины во время XIV Международного судебно-правового форума в Киеве обсудили пределы допустимого ограничения прав человека в условиях военного положения, значение презумпции невиновности и роль Верховного Суда в обеспечении единства судебной практики.

фото: КСУ

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Судьи Конституционного Суда Украины приняли участие в XIV Международном судебно-правовом форуме, который состоялся 4–5 июня 2026 года в Киеве. К работе форума присоединились судьи КСУ Виктор Городовенко, Оксана Грищук, Олег Первомайский и Галина Юровская. Об этом сообщили в КСУ.

Форум объединил представителей судебной власти, государственных институтов, юридического сообщества и экспертной среды для профессионального обсуждения ключевых вызовов, стоящих перед системой правосудия в условиях военного положения. Участники сосредоточили внимание на вопросах институционального развития, доступа к правосудию, защиты прав человека, эффективности судопроизводства, уголовной юстиции, судебной защиты бизнеса и исполнения судебных решений.

Судья Конституционного Суда Украины Олег Первомайский в своем выступлении сосредоточил внимание на конституционной основе процессуальных гарантий в уголовных производствах в условиях военного положения. Он отметил, что современные вызовы, обусловленные войной, кризисом международного правопорядка и угрозами для демократии, прав человека и основополагающих ценностей, актуализируют вопрос пределов допустимого вмешательства государства в сферу прав и свобод человека. По его словам, возвращение войны в мировое и европейское пространство связано, в частности, с утратой чувства границ дозволенного и пренебрежением к человеческому достоинству, что создает риск подмены права силой.

«Конституция Украины остается основным ориентиром для оценки законодательных ограничений и специальных процессуальных механизмов, введенных в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины», — подчеркнул судья.

В то же время, отметил выступающий, появление новых юридических институтов в сфере уголовного процесса, обусловленное потребностями государства в защите от агрессии, не должно приводить к применению мер принуждения, противоречащих конституционным ценностям и предписаниям. В этом контексте судья отметил особую роль конституционного контроля в обеспечении баланса между потребностями государства в сфере безопасности и гарантиями прав человека.

На презумпции невиновности в практике Конституционного Суда Украины акцентировал внимание в своем докладе судья Конституционного Суда Украины Виктор Городовенко. Он подчеркнул, что одним из неизменных правовых ориентиров для государств, основанных на демократических ценностях, является презумпция невиновности. По его словам, этот принцип является важной конституционной гарантией защиты прав человека и справедливой судебной процедуры.

«В сегодняшней борьбе мы сильнее именно потому, что у нас есть ценности, которые люди защищают и ради которых отдают жизнь. Ядром этих конституционных ценностей является презумпция невиновности, которая должна оставаться неизменной», — добавил он.

Виктор Городовенко обратил внимание на Решение Второго сената Конституционного Суда Украины № 3-р(II)/2022 от 8 июня 2022 года, в котором Суд сформировал современное понимание презумпции невиновности через ее ключевые признаки и конституционно-правовое значение. Он также подчеркнул универсальный характер презумпции невиновности, которая все чаще проявляется в различных сферах общественной жизни и является неотъемлемой составляющей права на справедливый суд. Судья отметил, что обязанностью государственных органов и их должностных лиц является безусловное соблюдение этого принципа.

Судья Конституционного Суда Украины Галина Юровская представила доклад на тему «Юридические позиции Конституционного Суда Украины относительно роли Верховного Суда в обеспечении единства судебной практики». Она обратила внимание на решения Конституционного Суда Украины, в которых последовательно подчеркивается ключевая роль Верховного Суда как высшего суда в системе судоустройства Украины. В частности, речь шла о том, что обеспечение единства и устойчивости судебной практики является основополагающей функцией Верховного Суда, которую не может выполнять ни один другой орган государственной власти.

«Орган конституционной юрисдикции подчеркивает, что Верховный Суд является не только высшим судом в системе судоустройства, но и органом, который направляет деятельность всех судов системы судоустройства на единообразное применение норм права, учитывая то, что его правовые позиции являются обязательными для судов всех инстанций», — подчеркнула выступающая.

Судья отметила, что правовая определенность, устойчивость и предсказуемость правоприменения являются важными условиями доверия к судебной системе.

Форум подчеркнул важность межинституционального взаимодействия и профессионального обмена для выработки согласованных подходов к преодолению вызовов, стоящих перед судами, органами судейского управления, юридическим сообществом и государственными институтами в условиях войны.

Решение поднятых в ходе мероприятия вопросов необходимо для дальнейшего укрепления конституционных гарантий защиты прав человека, повышения эффективности судебной защиты и обеспечения стабильного функционирования судебной власти.

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