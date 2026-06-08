На Донеччині затримали військового медика, який викрав та продав 16 дронів своєї частини – ДБР

На Донеччині військовослужбовцю повідомили про підозру за продаж 16 дронів підрозділу — збитки державі перевищили 550 тисяч гривень.

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Правоохоронці викрили та затримали військовослужбовця одного з підрозділів на Донеччині організував незаконний продаж майна частини – а саме 16 безпілотників. Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, старший бойовий медик роти безпілотних авіаційних комплексів одного з батальйонів військової частини вирішив отримати прибуток від техніки підрозділу. Він викрав 16 безпілотників українського виробництва та через знайомих почав шукати покупця, приховуючи свою участь у схемі.

Зазначається, що покупця вдалося знайти доволі швидко, оскільки дрони пропонували за ціною нижчою за ринкову.

Наприкінці травня, одразу після завершення продажу, правоохоронці затримали військовослужбовця. Усі 16 безпілотників були вилучені.

За попередніми оцінками, внаслідок його дій державі завдано збитків на суму понад 550 тисяч гривень.

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