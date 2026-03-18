  1. В Украине

Могут ли военные ставить позывные на номера автомобилей, ввезенных для ВСУ

23:12, 18 марта 2026
Правила для гуманитарных авто: когда персонализация номеров невозможна.
Могут ли военные ставить позывные на номера автомобилей, ввезенных для ВСУ
В Украине растет спрос на индивидуальные номерные знаки — водители все чаще стремятся персонализировать свои автомобили. В то же время в сервисном центре подчеркивают: такая опция доступна не для всех транспортных средств, в частности — для авто, ввезенных как гуманитарная помощь.

Временный талон — ключевое ограничение

В центре объясняют: главное препятствие для установки индивидуальных номерных знаков — это статус регистрации автомобиля.

Если транспорт имеет временный регистрационный талон, заказать индивидуальные номерные знаки невозможно. Такой документ лишь подтверждает право пользования автомобилем, но не удостоверяет право собственности.

Можно ли использовать позывные на гуманитарных авто

Отдельно разъясняется ситуация с автомобилями, переданными военным как гуманитарная помощь. Даже если речь идет о желании нанести на номерные знаки позывные, это не меняет правил.

Для таких авто, которые обычно оформлены на временный учет, установка индивидуальных номерных знаков не предусмотрена.

Когда индивидуальные номера разрешены

Заказ индивидуальных номерных знаков возможен только при четких условиях:

  • автомобиль должен пройти государственную регистрацию;
  • владелец должен иметь свидетельство о регистрации транспортного средства.

Только после этого можно легально получить персонализированный номер.

Что это означает для водителей

Фактически, использование позывных или любых других индивидуальных надписей на номерных знаках гуманитарных авто — вне правового поля. Водителям и военным стоит учитывать эти ограничения, чтобы избежать проблем с законом.

В сервисных центрах призывают пользоваться услугами в соответствии с установленными правилами — это позволит избежать лишних трудностей при эксплуатации транспортных средств.

