Чи можуть військові ставити позивні на номери автомобілів, ввезених для ЗСУ

Правила для гуманітарних авто: коли персоналізація номерів неможлива.

В Україні зростає попит на індивідуальні номерні знаки — водії дедалі частіше прагнуть персоналізувати свої автомобілі. Водночас у сервісному центрі наголошують: така опція доступна не для всіх транспортних засобів, зокрема — для авто, ввезених як гуманітарна допомога.

Тимчасовий талон — ключове обмеження

У центрі пояснюють: головна перешкода для встановлення індивідуальних номерних знаків — це статус реєстрації автомобіля.

Якщо транспорт має тимчасовий реєстраційний талон, замовити індивідуальні номерні знаки неможливо. Такий документ лише підтверджує право користування автомобілем, але не засвідчує право власності.

Чи можна використовувати позивні на гуманітарних авто

Окремо роз’яснюється ситуація з автомобілями, переданими військовим як гуманітарна допомога. Навіть якщо йдеться про бажання нанести на номерні знаки позивні, це не змінює правил.

Для таких авто, які зазвичай оформлені на тимчасовий облік, встановлення індивідуальних номерних знаків не передбачене.

Коли індивідуальні номери дозволені

Замовлення індивідуальних номерних знаків можливе лише за чітких умов:

автомобіль має пройти державну реєстрацію;

власник повинен мати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Лише після цього можна легально отримати персоналізований номер.

Що це означає для водіїв

Фактично, використання позивних або будь-яких інших індивідуальних написів на номерних знаках гуманітарних авто — поза правовим полем. Водіям та військовим варто враховувати ці обмеження, щоб уникнути проблем із законом.

У сервісних центрах закликають користуватися послугами відповідно до встановлених правил — це дозволить уникнути зайвих труднощів під час експлуатації транспортних засобів.

