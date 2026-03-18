Бразилия ограничивает доступ детей к соцсетям: просто «вписать дату рождения» уже не получится

В Бразилии начали действовать новые ограничения для несовершеннолетних пользователей социальных сетей. Власти стремятся защитить детей и подростков от насильственного, незаконного и вредного контента, а также от влияния алгоритмов, которые могут вызывать зависимость.

Закон, который регулирует использование соцсетей детьми, приняли в прошлом году после резонансного скандала, связанного с вероятной сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних в Instagram. Об этом сообщает Barron's.

Усиленная проверка возраста и контроль родителей

Бразилия присоединилась к странам, которые усиливают контроль за цифровой безопасностью детей. Часть государств, в частности Австралия, уже полностью запретила доступ несовершеннолетних к соцсетям. Другие — вводят более строгую проверку возраста или требуют согласия родителей.

По новым правилам в Бразилии подростки до 16 лет должны привязать свои аккаунты к профилям законных представителей. Кроме того, цифровые платформы обязаны внедрить надежную проверку возраста, чтобы ограничить доступ лиц до 18 лет к запрещенному контенту, в частности порнографии или сценам насилия.

Самостоятельное указание возраста больше не допускается, поскольку этот механизм признали неэффективным. Сейчас среди возможных решений рассматривают загрузку документов, удостоверяющих личность, и биометрическую проверку фото.

Переходный период и технические детали

С 17 марта в стране начался переходный период. В это время Национальный орган по защите данных будет определять технические детали реализации закона совместно с технологическими компаниями.

Штрафы, запреты и новые обязанности платформ

Отдельно закон обязывает платформы оперативно удалять контент с признаками сексуальной эксплуатации детей и сообщать о таких случаях властям.

За нарушение новых требований компаниям грозят штрафы до 50 миллионов реалов (примерно 9 миллионов долларов), блокировка аккаунтов или даже полный запрет деятельности в случае систематических нарушений.

Также документ запрещает рекламу, направленную на детей и подростков, а также так называемые «лутбоксы» — платные элементы в играх со случайными вознаграждениями.

