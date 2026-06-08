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В Молдове взорвался дрон, пересекший границу во время российской атаки на Украину

10:13, 8 июня 2026
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Дрон пересек границу Молдовы и взорвался в поле возле села Лопатна.
В Молдове взорвался дрон, пересекший границу во время российской атаки на Украину
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В понедельник, 8 июня, в Молдове обнаружили обломки беспилотника, который взорвался возле населенного пункта Лопатна. Об этом сообщило Министерство обороны Молдовы.

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Военные зафиксировали пересечение границы дроном около 00:20 — во время российской атаки на Украину. БПЛА направлялся в сторону населенных пунктов Михайловка — Лопатна.

Позже были обнаружены обломки БПЛА. Зафиксированные следы на месте происшествия указывают на то, что произошел взрыв, говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что исследование обломков продолжается для установления происхождения дрона и обстоятельств инцидента.

Напомним, ночью Россия атаковала Украину 155 ударными БПЛА.

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