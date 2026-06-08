У Молдові вибухнув дрон, що перетнув кордон під час російської атаки на Україну

Дрон перетнув кордон Молдови і вибухнув у полі поблизу села Лопатна.

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У понеділок, 8 червня, у Молдові виявили уламки безпілотника, що вибухнув поблизу населеного пункту Лопатна. Про це повідомило Міністерство оборони Молдови.

Військові зафіксували перетин кордону дроном близько 00:20 — під час російської атаки на Україну. БпЛА прямував у бік населених пунктів Михайлівка — Лопатна.

Згодом було виявлено уламки БпЛА. Зафіксовані сліди на місці події вказують на те, що стався вибух, говориться у повідомленні.

У Міноборони зазначили, що дослідження уламків триває для встановлення походження дрона та обставин інциденту.

Нагадаємо, вночі Росія атакувала Україну 155 ударними БпЛА.

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