Бразилія обмежує доступ дітей до соцмереж: просто «вписати дату народження» вже не вийде

Платформи зобов’яжуть перевіряти вік користувачів за документами або біометрією, а акаунти підлітків — прив’язувати до батьківських профілів.

У Бразилії почали діяти нові обмеження для неповнолітніх користувачів соціальних мереж. Влада прагне захистити дітей і підлітків від насильницького, незаконного та шкідливого контенту, а також від впливу алгоритмів, що можуть викликати залежність.

Закон, який регулює використання соцмереж дітьми, ухвалили торік після резонансного скандалу, пов’язаного з імовірною сексуальною експлуатацією неповнолітніх в Instagram. Про це повідомляє Barron's.

Посилена перевірка віку та контроль батьків

Бразилія долучилася до країн, які посилюють контроль за цифровою безпекою дітей. Частина держав, зокрема Австралія, уже повністю заборонила доступ неповнолітніх до соцмереж. Інші — запроваджують суворішу перевірку віку або вимагають згоди батьків.

За новими правилами в Бразилії підлітки до 16 років повинні прив’язати свої акаунти до профілів законних представників. Крім того, цифрові платформи зобов’язані впровадити надійну перевірку віку, щоб обмежити доступ осіб до 18 років до забороненого контенту, зокрема порнографії чи сцен насильства.

Самостійне зазначення віку більше не дозволяється, оскільки цей механізм визнали неефективним. Наразі серед можливих рішень розглядають завантаження документів, що посвідчують особу, та біометричну перевірку фото.

Перехідний період і технічні деталі

Із 17 березня в країні стартував перехідний період. У цей час Національний орган із захисту даних визначатиме технічні деталі реалізації закону спільно з технологічними компаніями.

Штрафи, заборони та нові обов’язки платформ

Окремо закон зобов’язує платформи оперативно видаляти контент із ознаками сексуальної експлуатації дітей і повідомляти про такі випадки владі.

За порушення нових вимог компаніям загрожують штрафи до 50 мільйонів реалів (приблизно 9 мільйонів доларів), блокування акаунтів або навіть повна заборона діяльності у разі систематичних порушень.

Також документ забороняє рекламу, спрямовану на дітей і підлітків, та так звані «лутбокси» — платні елементи в іграх із випадковими винагородами.

