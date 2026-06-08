Исчезновение клиента без вести не прекращает действие ордера, но ограничивает полномочия адвоката

Имеет ли право адвокат продолжать дело о расторжении брака, если истец перестал выходить на связь из-за боевых действий.

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Вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины вызвала ситуацию, когда тысячи граждан, включая адвокатов и их клиентов, пропадают без вести при особых обстоятельствах, попадают в плен или долгое время выполняют боевые задачи без средств связи. У адвокатов возникает вопрос, что делать, когда договор действует, дело в суде, а клиент — военный или гражданский — пропал без вести?

Решение Совета адвокатов Украины № 27 стало ответом на вопрос о том, как соблюсти баланс между профессиональной обязанностью защищать интересы клиента и невозможностью получить его актуальное волеизъявление.

Статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, возникает с момента внесения соответствующих сведений в Единый реестр, что предусмотрено Законом № 2505-VIII. При этом такой статус не ограничивает гражданскую дееспособность человека.

В то же время, как подчеркивает Совет адвокатов Украины, адвокат должен учитывать фактическую невозможность получить от такого клиента актуальное волеизъявление. В связи с этим ранее предоставленные поручения не могут автоматически расширяться или изменяться, а новые указания от клиента получить невозможно. Это требует от адвоката повышенной профессиональной осмотрительности при принятии процессуальных решений.

Совет адвокатов Украины подчеркнул, что отношения между адвокатом и клиентом носят доверительный характер и предполагают постоянную коммуникацию, необходимую для принятия процессуальных решений. В случае исчезновения клиента без вести адвокат обязан сообщить об этом суду, предоставив подтверждающие документы.

Категорически запрещается совершать действия, изменяющие объем прав клиента (отказ от иска, изменение предмета, мировое соглашение, признание обстоятельств).

Разрешается продолжать только те действия, которые направлены на защиту ранее согласованных позиций, таких как обжалование определений, вредящих клиенту, реагирование на выпады оппонентов.

Адвокату рекомендуется подавать ходатайство о приостановлении дела, если невозможно получить указания клиента без ущерба для его интересов.

Действие ордера не означает наличие актуальной воли клиента

Особое внимание Совет адвокатов Украины уделил вопросу действия ордера, выданного клиентом до его исчезновения без вести. В РАУ разъяснили, что такой ордер не теряет юридическую силу автоматически из-за обретения лицом статуса пропавшего без вести.

В то же время действие ордера не означает, что адвокат может без ограничений осуществлять любые процессуальные действия от имени клиента. Совет подчеркивает, что отсутствие возможности получить актуальное волеизъявление доверителя существенно влияет на пределы реализации полномочий.

В частности, адвокат обязан добросовестно сообщать суду о факте исчезновения клиента. Сокрытие этого обстоятельства и создание впечатления о наличии актуальной воли стороны может расцениваться как нарушение требований профессиональной этики и принципа добропорядочности.

Семейные дела и дела о расторжении брака

Поскольку прекращение брака является исключительно личным волеизъявлением в соответствии со статьей 56 СК Украины, оно требует подтверждения воли на момент принятия решения.

Если военнослужащий пропал без вести, а адвокат продолжает настаивать на разводе, это может противоречить действительной воле лица на этапе принятия решения. То же касается отказа от наследства или увольнения с работы по собственному желанию.

РАУ предоставляет адвокату право выбрать путь в зависимости от ситуации:

Только защитные действия без изменения позиции. Ходатайство о приостановлении производства. В исключительных случаях, если выполнение поручения стало объективно невозможным, но с учетом интересов клиента рекомендуется расторжение договора.

Решение Совета адвокатов Украины выходит за пределы чисто процедурного разъяснения и акцентирует внимание на этических стандартах профессии в условиях войны. Документ подчеркивает, что даже при отсутствии связи с клиентом адвокат обязан действовать исключительно в его интересах, придерживаясь принципов добросовестности и профессиональной ответственности.

В то же время РАУ отмечает важность открытого информирования суда о факте исчезновения клиента. При таких обстоятельствах именно суд должен оценивать процессуальные последствия отсутствия стороны и принимать соответствующие решения на основании полной и достоверной информации, предоставленной адвокатом.

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