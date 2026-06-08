Зникнення клієнта безвісти не припиняє дію ордера, але обмежує повноваження адвоката

Чи має право адвокат продовжувати справу про розірвання шлюбу, якщо позивач перестав виходити на зв'язок через бойові дії.

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Збройна агресія Російської Федерації проти України спричинила ситуацію, коли тисячі громадян, включаючи адвокатів та їхніх клієнтів, зникають безвісти за особливих обставин, потрапляють у полон або тривалий час виконують бойові завдання без засобів зв’язку. У адвокатів виникає питання, що робити, коли договір чинний, справа в суді, а клієнт — військовий чи цивільний — зник безвісти?

Рішення Ради адвокатів України № 27 стало відповіддю на питання щодо того, як дотриматися балансу між професійним обов'язком захищати інтереси клієнта та неможливістю отримати його актуальне волевиявлення.

Статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин, виникає з моменту внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру, що передбачено Законом №2505-VIII. При цьому такий статус не обмежує цивільну правоздатність людини.

Водночас, як наголошує Рада адвокатів України, адвокат має враховувати фактичну неможливість отримати від такого клієнта актуальне волевиявлення. У зв’язку з цим раніше надані доручення не можуть автоматично розширюватися чи змінюватися, а нові вказівки від клієнта отримати неможливо. Це вимагає від адвоката підвищеної професійної обачності під час ухвалення процесуальних рішень.

Рада адвокатів України наголосила, що відносини між адвокатом і клієнтом мають довірчий характер та передбачають постійну комунікацію, необхідну для прийняття процесуальних рішень. У разі зникнення клієнта безвісти адвокат зобов’язаний повідомити про це суд, надавши підтвердні документи.

Категорично забороняється здійснювати дії, що змінюють обсяг прав клієнта (відмова від позову, зміна предмета, мирова угода, визнання обставин).

Дозволяється продовжувати лише ті дії, що спрямовані на захист раніше узгоджених позицій, таких як оскарження ухвал, що шкодять клієнту, реагування на випади опонентів.

Адвокату рекомендується подавати клопотання про зупинення справи, якщо неможливо отримати вказівки клієнта без шкоди для його інтересів.

Чинність ордера не означає наявність актуальної волі клієнта

Окрему увагу Рада адвокатів України приділила питанню чинності ордера, виданого клієнтом до його зникнення безвісти. У РАУ роз’яснили, що такий ордер не втрачає юридичної сили автоматично через набуття особою статусу зниклої безвісти.

Водночас чинність ордера не означає, що адвокат може без обмежень здійснювати будь-які процесуальні дії від імені клієнта. Рада наголошує, що відсутність можливості отримати актуальне волевиявлення довірителя істотно впливає на межі реалізації повноважень.

Зокрема, адвокат зобов’язаний добросовісно повідомляти суд про факт зникнення клієнта. Приховування цієї обставини та створення враження про наявність актуальної волі сторони може розцінюватися як порушення вимог професійної етики та принципу доброчесності.

Сімейні справи та справи про розірвання шлюбу

Оскільки припинення шлюбу є виключно особистим волевиявленням відповідно до статті 56 СК України, воно потребує підтвердження волі на момент ухвалення рішення.

Якщо військовослужбовець зник безвісти, а адвокат продовжує наполягати на розлученні, це може суперечити дійсній волі особи на етапі ухвалення рішення. Те саме стосується відмови від спадщини чи звільнення з роботи за власним бажанням.

РАУ надає адвокату право обрати шлях залежно від ситуації:

Лише захисні дії без зміни позиції. Клопотання про зупинення провадження. У виняткових випадках, якщо виконання доручення стало об’єктивно неможливим, але з урахуванням інтересів клієнта рекомендується розірвання договору.

Рішення Ради адвокатів України виходить за межі суто процедурного роз’яснення та акцентує увагу на етичних стандартах професії в умовах війни. Документ підкреслює, що навіть за відсутності зв’язку з клієнтом адвокат зобов’язаний діяти виключно в його інтересах, дотримуючись принципів добросовісності та професійної відповідальності.

Водночас РАУ наголошує на важливості відкритого інформування суду про факт зникнення клієнта. За таких обставин саме суд має оцінювати процесуальні наслідки відсутності сторони та ухвалювати відповідні рішення на підставі повної й достовірної інформації, наданої адвокатом.

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