  1. В Украине

Какой документ подтверждает учет плательщика ЕСВ в 2026 году — объяснение ГНС

21:07, 18 марта 2026
Подтверждением взятия на учет плательщика ЕСВ для лиц, на которых распространяется действие Закона №755, есть сведения из Единого государственного реестра.
Какой документ подтверждает учет плательщика ЕСВ в 2026 году — объяснение ГНС
Налоговая служба в Тернопольской области сообщает, какой документ подтверждает взятие на учет плательщика ЕСВ в 2026 году.

Сообщается, что согласно ст. 5 Закона №2464, взятие на учет плательщиков ЕСВ — юридических лиц, их подразделений и ФЛП — происходит автоматически на основании данных из Единого государственного реестра.

Эти сведения передаются в информационные системы налоговых органов в рамках информационного взаимодействия в соответствии с Законом №755 о государственной регистрации.

Информация о взятии на учет передается в ЕГР и подтверждается сведениями из этого реестра.

Согласно ч. 2 ст. 11 Закона №755, сведения из ЕГР можно получить в виде безвозмездного доступа, выписок или выписок в бумажной или электронной форме в соответствии с Порядком предоставления сведений из ЕГР, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 05.05.2023 №1692/5.

Плательщикам единого взноса, на которых не распространяется действие Закона №755 (в том числе дипломатическим представительствам, филиалам и представительствам иностранных организаций, лицам, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, членам фермерских хозяйств), контролирующий орган на следующий рабочий день после взятия на учет безвозмездно посылает или вручает уведомление о взятии.

Следовательно, документом, подтверждающим взятие на учет плательщика единого взноса, являются:

для плательщиков, на которых распространяется действие Закона №755 – сведения (выписка) из ЕГР, которые можно получить в соответствии с установленным порядком на вебпортале Министерства юстиции Украины;
для плательщиков, на которых не распространяется действие Закона №755 – уведомление о взятии на учет по форме №2-ЕСВ.
Кроме того, плательщик единого взноса или застрахованное лицо может получить документальное подтверждение информации из реестра страхователей, подав запрос в контролирующий орган.

Теперь это можно сделать через Электронный кабинет плательщика. В частной части сервиса подается запрос по форме №1-ДРС («Заявления, запросы для получения информации»), после чего плательщик может получить выписку или справку из реестра страхователей по форме №1-ДРС в разделе «Просмотр отчетности».

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Искусственный интеллект, запросы в реестр и займы от родителей: профессиональный путь и имущественные тайны новых претендентов на должности в ВАКС

Шестнадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

ХХ съезд судей 2026 утвердил новую редакцию Положения о Совете судей Украины

Цифровизация, новые антикоррупционные фильтры и жесткие правила кворума: ХХ съезд судей утвердил новое Положение о Совете судей.

Депутаты анонсировали финальную версию и второе чтение закона о кредитных историях

От идентификационного кода до серии свидетельства о смерти — состав кредитной истории расширяют до невиданных масштабов

Цифровые отпечатки, Jira и ChatGPT: практика Верховного Суда относительно пределов допустимости электронных доказательств

Мессенджеры и метаданные — новые инструменты доказывания в практике Верховного Суда.

США не смогли в полной мере проконтролировать $26 млрд помощи Украине — USAID

Аудит USAID выявил существенно ограниченную способность контролировать надлежащее получение и использование 26 млрд долларов прямой бюджетной поддержки правительства Украины.

