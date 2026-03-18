Який документ підтверджує облік платника ЄСВ у 2026 році — пояснення ДПС

Підтвердженням взяття на облік платника ЄСВ для осіб, на яких поширюється дія Закону №755, є відомості з Єдиного державного реєстру.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба у Тернопільській області повідомляє, який документ підтверджує взятть на облік платника ЄСВ у 2026 році.

Повідомляється, що згідно зі ст. 5 Закону №2464, взяття на облік платників ЄСВ — юридичних осіб, їхніх підрозділів і ФОП — відбувається автоматично на підставі даних із Єдиного державного реєстру.

Ці відомості передаються до інформаційних систем податкових органів у межах інформаційної взаємодії відповідно до Закону №755 про державну реєстрацію.

Інформація про взяття на облік передається до ЄДР і підтверджується відомостями з цього реєстру.

Згідно з ч. 2 ст. 11 Закону №755, відомості з ЄДР можна отримати у вигляді безоплатного доступу, виписок або витягів у паперовій чи електронній формі відповідно до Порядку надання відомостей з ЄДР, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05.05.2023 №1692/5.

Платникам єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону №755 (зокрема дипломатичним представництвам, філіям та представництвам іноземних організацій, особам, які провадять незалежну професійну діяльність, членам фермерських господарств), контролюючий орган наступного робочого дня після взяття на облік безоплатно надсилає або вручає повідомлення про взяття на облік за формою №2-ЄСВ.

Отже, документом, що підтверджує взяття на облік платника єдиного внеску, є:

для платників, на яких поширюється дія Закону №755 – відомості (виписка) з ЄДР, які можна отримати відповідно до встановленого порядку на вебпорталі Міністерства юстиції України;

для платників, на яких не поширюється дія Закону №755 – повідомлення про взяття на облік за формою №2-ЄСВ.

Крім того, платник єдиного внеску або застрахована особа може отримати документальне підтвердження інформації з реєстру страхувальників, подавши запит до контролюючого органу.

Наразі це можна зробити через Електронний кабінет платника. У приватній частині сервісу подається запит за формою №1-ЗРС («Заяви, запити для отримання інформації»), після чого платник може отримати витяг або довідку з реєстру страхувальників за формою №1-ДРС у розділі «Перегляд звітності».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.