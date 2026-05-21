Закриття кримінального провадження ухвалою суду, а не обвинувальним вироком: КСУ розглядає справу

18:10, 21 травня 2026
Оспорювані приписи КПК регулюють порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності та закриття справи в суді шляхом постановлення ухвали.
Велика палата КСУ 21 травня на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядала справу за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України пункту 1 частини другої статті 284, частини третьої статті 285, частини четвертої статті 286, частини третьої статті 288 Кримінального процесуального кодексу України. Про це повідомив КСУ.

Під час пленарного засідання Суд заслухав інформацію судді-доповідача у справі Олега Первомайського щодо змісту конституційного подання та підстав для відкриття конституційного провадження у справі.

Зокрема, ними встановлено таке:

  • суд закриває кримінальне провадження «у зв’язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності» (пункт 1 частини другої статті 284);
  • «підозрюваному, обвинуваченому, який може бути звільнений від кримінальної відповідальності, повинно бути роз’яснено суть підозри чи обвинувачення,  підставу  звільнення  від  кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави. У разі якщо підозрюваний чи обвинувачений, щодо якого передбачене звільнення від кримінальної відповідальності, заперечує проти цього, досудове розслідування та судове провадження проводяться в повному обсязі в загальному порядку» (частина третя статті 285);
  • якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання (частина четверта статті 286);
  • «суд своєю ухвалою  закриває  кримінальне провадження  та  звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. У разі закриття судом кримінального провадження та звільнення підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у порядку, передбаченому частиною п’ятою статті 401 Кримінального кодексу України, суд своєю ухвалою зобов’язує після набрання такою ухвалою законної сили невідкладно поновити звільнену особу на військовій службі та звільнену особу не пізніше 72 годин зобов’язує прибути до відповідної військової частини або місця служби для продовження проходження військової служби» (частина третя статті 288).

Верховний Суд вважає, що оспорювані приписи Кодексу «сформульовані нечітко та оціночно, допускають довільну інтерпретацію, що свідчить про порушення принципу юридичної визначеності як складової верховенства права». Суб’єкт права на конституційне подання зазначає, що «закриття кримінального провадження має бути здійснене з дотриманням принципу презумпції невинуватості. Коли йдеться про підстави закриття кримінального провадження, слід керуватися приписами статті 62 Конституції України та тим, що особа не вчинила протиправного діяння, передбаченого кримінальним законом, адже згідно з частиною першою цієї статті лише обвинувальним вироком суду встановлюється винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення».

Суддя-доповідач повідомив, що з метою забезпечення повного та всебічного розгляду справи було направлено листи-запити до органів державної влади, наукових установ та закладів вищої освіти. Наразі відповіді надійшли від Голови Верховної Ради України, Національної академії внутрішніх справ України, Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та члена Науково-консультативної ради Конституційного Суду України професора Дроздова О.М.

Дослідивши матеріали справи, Суд перейшов до закритої частини пленарного засідання.

