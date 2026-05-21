«Бойові» 100 тисяч мають враховуватися при компенсації за невикористані відпустки військових — суд

Рівненський окружний адміністративний суд дійшов висновку, що додаткова винагорода до 100 тисяч гривень за безпосередню участь у бойових діях має враховуватися при розрахунку компенсації військовослужбовцям за невикористані відпустки.

Рівненський окружний адміністративний суд розглянув справу № 460/19232/25 за позовом військовослужбовця до військової частини щодо порядку нарахування одноразової грошової допомоги при звільненні та компенсації за невикористані дні відпусток. Позивач оскаржив дії військової частини, яка при проведенні остаточного розрахунку не врахувала індексацію грошового забезпечення, а також додаткову винагороду за безпосередню участь у бойових діях, передбачену постановою Кабінету Міністрів України №168.

Зміст позовних вимог

Позивач проходив військову службу у військовій частині з травня 2024 року, а з липня 2024 року безпосередньо брав участь у бойових діях у районах ведення воєнних дій. Наказом командира військової частини від 30 серпня 2025 року його було звільнено з військової служби та виключено зі списків особового складу.

Під час звільнення військовослужбовцю була нарахована та виплачена компенсація за 83 невикористані календарні дні відпусток, з яких 55 днів — щорічна основна оплачувана відпустка та 28 днів — додаткова відпустка, передбачена законодавством для учасників бойових дій. Також йому було виплачено одноразову грошову допомогу при звільненні.

Позивач вказував, що військова частина здійснила розрахунок одноразової грошової допомоги без урахування індексації грошового забезпечення, яка виплачувалася під час проходження служби. Крім того, при визначенні розміру компенсації за невикористані відпустки відповідач не включив до складу грошового забезпечення додаткову винагороду у розмірі до 100 тисяч гривень, передбачену постановою Кабінету Міністрів України №168 для військовослужбовців, які безпосередньо беруть участь у бойових діях.

Після отримання копій грошового атестата та довідок про види грошового забезпечення позивач дійшов висновку, що виплати проведено без урахування зазначених складових, у зв’язку з чим звернувся до суду з вимогою визнати дії військової частини протиправними та зобов’язати провести відповідний перерахунок.

Військова частина відзиву на позов не подала, а справу суд розглянув у порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

Позиція та висновки суду

Суд зазначив, що відповідно до статті 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» грошове забезпечення військовослужбовців включає посадовий оклад, оклад за військовим званням, щомісячні додаткові та одноразові додаткові види грошового забезпечення, а також підлягає індексації відповідно до закону.

Аналізуючи питання включення індексації до складу грошового забезпечення при обчисленні одноразової грошової допомоги при звільненні, суд наголосив, що індексація має систематичний щомісячний характер та є механізмом підтримання купівельної спроможності доходів громадян у зв’язку зі зростанням споживчих цін. Суд підкреслив, що індексація є невід’ємною складовою грошового забезпечення військовослужбовця та має враховуватися при визначенні розміру одноразової допомоги при звільненні.

Суд послався на правові висновки Верховного Суду, викладені у постановах від 11 грудня 2019 року у справі №638/5794/17, від 27 грудня 2019 року у справі №643/11749/17 та від 24 жовтня 2018 року у справі №820/3211/17, у яких зазначено, що індексація входить до складу грошового забезпечення, з якого обчислюються відповідні виплати військовослужбовцям.

Окремо суд дослідив питання включення додаткової винагороди, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України №168, до складу грошового забезпечення для обчислення компенсації за невикористані дні відпусток.

Суд встановив, що додаткова винагорода за участь у бойових діях є щомісячним додатковим видом грошового забезпечення, виплата якого здійснюється на підставі наказів командирів під час дії воєнного стану. При цьому Порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, затверджений наказом Міністерства оборони України №260, не містить заборони на врахування таких виплат при обчисленні компенсації за невикористані відпустки.

Суд врахував правову позицію Верховного Суду, викладену у постанові від 23 вересня 2024 року у справі №240/32125/23, відповідно до якої додаткова винагорода, встановлена постановою Кабінету Міністрів України №168, входить до складу грошового забезпечення, з якого обчислюється компенсація за невикористані дні щорічної відпустки. Аналогічні висновки були підтримані Верховним Судом у постановах від 7 листопада 2024 року у справі №240/23909/23, від 20 грудня 2024 року у справі №240/21650/23 та від 10 квітня 2025 року у справі №420/35446/23.

Дослідивши грошовий атестат позивача, суд дійшов висновку, що при виплаті компенсації за 83 дні невикористаних відпусток додаткова винагорода за участь у бойових діях не була врахована, що свідчить про протиправність дій військової частини.

У результаті суд повністю задовольнив позов. Суд визнав протиправними дії військової частини щодо неврахування індексації грошового забезпечення при нарахуванні одноразової грошової допомоги при звільненні та зобов’язав провести відповідний перерахунок і виплату з урахуванням раніше виплачених сум.

Також суд визнав протиправними дії військової частини щодо неврахування додаткової винагороди за участь у бойових діях при розрахунку компенсації за невикористані відпустки та зобов’язав здійснити перерахунок компенсації за 83 дні невикористаних відпусток з урахуванням винагороди, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України №168.

