«Боевые» 100 тысяч должны учитываться при компенсации за неиспользованные отпуска военных — суд

Ровенский окружной административный суд пришел к выводу, что дополнительное вознаграждение до 100 тысяч гривен за непосредственное участие в боевых действиях должно учитываться при расчете компенсации военнослужащим за неиспользованные отпуска.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ровенский окружной административный суд рассмотрел дело №460/19232/25 по иску военнослужащего к воинской части относительно порядка начисления единовременной денежной помощи при увольнении и компенсации за неиспользованные дни отпусков. Истец оспорил действия воинской части, которая при проведении окончательного расчета не учла индексацию денежного обеспечения, а также дополнительное вознаграждение за непосредственное участие в боевых действиях, предусмотренное постановлением Кабинета Министров Украины №168.

Содержание исковых требований

Истец проходил военную службу в воинской части с мая 2024 года, а с июля 2024 года непосредственно участвовал в боевых действиях в районах ведения военных действий. Приказом командира воинской части от 30 августа 2025 года он был уволен с военной службы и исключен из списков личного состава.

При увольнении военнослужащему была начислена и выплачена компенсация за 83 неиспользованных календарных дня отпусков, из которых 55 дней — ежегодный основной оплачиваемый отпуск и 28 дней — дополнительный отпуск, предусмотренный законодательством для участников боевых действий. Также ему была выплачена единовременная денежная помощь при увольнении.

Истец указывал, что воинская часть осуществила расчет единовременной денежной помощи без учета индексации денежного обеспечения, которая выплачивалась во время прохождения службы. Кроме того, при определении размера компенсации за неиспользованные отпуска ответчик не включил в состав денежного обеспечения дополнительное вознаграждение в размере до 100 тысяч гривен, предусмотренное постановлением Кабинета Министров Украины №168 для военнослужащих, непосредственно участвующих в боевых действиях.

После получения копий денежного аттестата и справок о видах денежного обеспечения истец пришел к выводу, что выплаты были произведены без учета указанных составляющих, в связи с чем обратился в суд с требованием признать действия воинской части противоправными и обязать провести соответствующий перерасчет.

Воинская часть отзыв на иск не подала, а дело суд рассмотрел в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон.

Позиция и выводы суда

Суд отметил, что в соответствии со статьей 9 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» денежное обеспечение военнослужащих включает должностной оклад, оклад по воинскому званию, ежемесячные дополнительные и единовременные дополнительные виды денежного обеспечения, а также подлежит индексации в соответствии с законом.

Анализируя вопрос включения индексации в состав денежного обеспечения при исчислении единовременной денежной помощи при увольнении, суд подчеркнул, что индексация имеет систематический ежемесячный характер и является механизмом поддержания покупательной способности доходов граждан в связи с ростом потребительских цен. Суд подчеркнул, что индексация является неотъемлемой составляющей денежного обеспечения военнослужащего и должна учитываться при определении размера единовременной помощи при увольнении.

Суд сослался на правовые выводы Верховного Суда, изложенные в постановлениях от 11 декабря 2019 года по делу №638/5794/17, от 27 декабря 2019 года по делу №643/11749/17 и от 24 октября 2018 года по делу №820/3211/17, в которых указано, что индексация входит в состав денежного обеспечения, из которого исчисляются соответствующие выплаты военнослужащим.

Отдельно суд исследовал вопрос включения дополнительного вознаграждения, предусмотренного постановлением Кабинета Министров Украины №168, в состав денежного обеспечения для исчисления компенсации за неиспользованные дни отпусков.

Суд установил, что дополнительное вознаграждение за участие в боевых действиях является ежемесячным дополнительным видом денежного обеспечения, выплата которого осуществляется на основании приказов командиров в период действия военного положения. При этом Порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащим, утвержденный приказом Министерства обороны Украины №260, не содержит запрета на учет таких выплат при исчислении компенсации за неиспользованные отпуска.

Суд учел правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 23 сентября 2024 года по делу №240/32125/23, согласно которой дополнительное вознаграждение, установленное постановлением Кабинета Министров Украины №168, входит в состав денежного обеспечения, из которого исчисляется компенсация за неиспользованные дни ежегодного отпуска. Аналогичные выводы были поддержаны Верховным Судом в постановлениях от 7 ноября 2024 года по делу №240/23909/23, от 20 декабря 2024 года по делу №240/21650/23 и от 10 апреля 2025 года по делу №420/35446/23.

Исследовав денежный аттестат истца, суд пришел к выводу, что при выплате компенсации за 83 дня неиспользованных отпусков дополнительное вознаграждение за участие в боевых действиях учтено не было, что свидетельствует о противоправности действий воинской части.

В результате суд полностью удовлетворил иск. Суд признал противоправными действия воинской части относительно неучета индексации денежного обеспечения при начислении единовременной денежной помощи при увольнении и обязал провести соответствующий перерасчет и выплату с учетом ранее выплаченных сумм.

Также суд признал противоправными действия воинской части относительно неучета дополнительного вознаграждения за участие в боевых действиях при расчете компенсации за неиспользованные отпуска и обязал осуществить перерасчет компенсации за 83 дня неиспользованных отпусков с учетом вознаграждения, предусмотренного постановлением Кабинета Министров Украины №168.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.