Влияет ли невозможность установления характеристик электросамоката на ответственность за управление в состоянии опьянения — разъяснение суда

После остановки электросамоката во время комендантского часа водителя привлекли к ответственности за управление в состоянии алкогольного опьянения, однако в апелляции защита заявила, что с видео с регистратора служебного автомобиля невозможно установить технические характеристики устройства и подтвердить, что оно является транспортным средством.

Тернопольский апелляционный суд в открытом судебном заседании рассмотрел административное дело №607/25435/25 по апелляционной жалобе адвоката, поданной в интересах лица, привлеченного к административной ответственности, на постановление Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области по делу о привлечении к административной ответственности по части первой статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По результатам апелляционного пересмотра суд апелляционной инстанции проверил доводы апелляционной жалобы относительно законности и обоснованности постановления суда первой инстанции, которым лицо было признано виновным в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства дела

Постановлением Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 130 КУоАП, и назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 17 000 гривен с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год, а также взыскан судебный сбор.

Судом первой инстанции установлено, что 1 декабря 2025 года в 01:00 в городе Тернополе по улице Текстильной, 2А лицо управляло электросамокатом «Vevi» в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения проводилось на месте остановки с применением технического прибора Alcotest 7510 ARML-0285, поверка которого была действительна до 17 июня 2026 года. Согласно тесту №801 результат освидетельствования составил 1,47 промилле. Лицо согласилось с результатами освидетельствования.

В апелляционной жалобе защитник просил отменить постановление суда первой инстанции и закрыть производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения. В обоснование жалобы указывалось, что из видеозаписи с регистратора служебного автомобиля невозможно установить, что устройство, которым управляло лицо, является именно электросамокатом, а также невозможно определить его технические характеристики.

Защитник подчеркивал, что «Vevi» является названием компании по прокату самокатов, а не маркой транспортного средства, в связи с чем материалы дела не содержат надлежащих доказательств того, что указанное средство является механическим транспортным средством с соответствующими техническими характеристиками, необходимыми для квалификации действий по части первой статьи 130 КУоАП.

Позиция и решение суда

Апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и согласился с выводами суда первой инстанции относительно доказанности вины лица в совершении административного правонарушения.

Суд указал, что вина лица подтверждается надлежащими и допустимыми доказательствами, исследованными в судебном заседании и оцененными в соответствии с требованиями статей 251 и 252 КУоАП. В частности, суд сослался на протокол об административном правонарушении, составленный уполномоченным лицом в соответствии с требованиями статей 254 и 256 КУоАП, рапорт сотрудника полиции, результаты освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, акт освидетельствования, направление на медицинское освидетельствование, а также видеозаписи с нагрудных камер сотрудников полиции.

Из материалов дела установлено, что во время несения службы сотрудниками полиции был остановлен электросамокат, водитель которого передвигался во время действия комендантского часа. Во время общения у водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения, а именно запах алкоголя изо рта, нарушение речи и координации движений. Лицу было предложено пройти освидетельствование на месте остановки либо в медицинском учреждении, однако оно согласилось пройти освидетельствование с помощью газоанализатора Alcotest 7510. Результат освидетельствования составил 1,47 промилле, с которым водитель согласился и не выразил желания проходить дополнительное медицинское освидетельствование.

Апелляционный суд признал необоснованными доводы стороны защиты относительно невозможности установления вида транспортного средства и его технических характеристик. Суд указал, что эти доводы опровергаются видеозаписями, а также объяснениями самого лица, которое во время общения с сотрудниками полиции подтвердило, что управляло электросамокатом.

Также суд отклонил утверждение о том, что «Vevi» является исключительно названием компании по прокату самокатов. Суд подчеркнул, что электросамокат в данном случае является транспортным средством в понимании статьи 121 КУоАП, согласно которой к транспортным средствам относятся, в частности, иные самоходные транспортные средства.

Апелляционный суд установил, что права и обязанности лицу были разъяснены сотрудниками полиции, каких-либо замечаний или жалоб при составлении административных материалов оно не заявляло, а действия сотрудников полиции не обжаловало.

Суд пришел к выводу, что административное взыскание было назначено в соответствии с требованиями статей 33–34 КУоАП, с учетом характера совершенного правонарушения, степени вины и личности правонарушителя, в пределах санкции части первой статьи 130 КУоАП.

По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а постановление Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области — без изменений. Постановление апелляционного суда вступило в законную силу немедленно после его принятия и является окончательным.

