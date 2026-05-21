  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Влияет ли невозможность установления характеристик электросамоката на ответственность за управление в состоянии опьянения — разъяснение суда

18:07, 21 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
После остановки электросамоката во время комендантского часа водителя привлекли к ответственности за управление в состоянии алкогольного опьянения, однако в апелляции защита заявила, что с видео с регистратора служебного автомобиля невозможно установить технические характеристики устройства и подтвердить, что оно является транспортным средством.
Влияет ли невозможность установления характеристик электросамоката на ответственность за управление в состоянии опьянения — разъяснение суда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Тернопольский апелляционный суд в открытом судебном заседании рассмотрел административное дело №607/25435/25 по апелляционной жалобе адвоката, поданной в интересах лица, привлеченного к административной ответственности, на постановление Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области по делу о привлечении к административной ответственности по части первой статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По результатам апелляционного пересмотра суд апелляционной инстанции проверил доводы апелляционной жалобы относительно законности и обоснованности постановления суда первой инстанции, которым лицо было признано виновным в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства дела

Постановлением Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 130 КУоАП, и назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 17 000 гривен с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год, а также взыскан судебный сбор.

Судом первой инстанции установлено, что 1 декабря 2025 года в 01:00 в городе Тернополе по улице Текстильной, 2А лицо управляло электросамокатом «Vevi» в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения проводилось на месте остановки с применением технического прибора Alcotest 7510 ARML-0285, поверка которого была действительна до 17 июня 2026 года. Согласно тесту №801 результат освидетельствования составил 1,47 промилле. Лицо согласилось с результатами освидетельствования.

В апелляционной жалобе защитник просил отменить постановление суда первой инстанции и закрыть производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения. В обоснование жалобы указывалось, что из видеозаписи с регистратора служебного автомобиля невозможно установить, что устройство, которым управляло лицо, является именно электросамокатом, а также невозможно определить его технические характеристики.

Защитник подчеркивал, что «Vevi» является названием компании по прокату самокатов, а не маркой транспортного средства, в связи с чем материалы дела не содержат надлежащих доказательств того, что указанное средство является механическим транспортным средством с соответствующими техническими характеристиками, необходимыми для квалификации действий по части первой статьи 130 КУоАП.

Позиция и решение суда

Апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и согласился с выводами суда первой инстанции относительно доказанности вины лица в совершении административного правонарушения.

Суд указал, что вина лица подтверждается надлежащими и допустимыми доказательствами, исследованными в судебном заседании и оцененными в соответствии с требованиями статей 251 и 252 КУоАП. В частности, суд сослался на протокол об административном правонарушении, составленный уполномоченным лицом в соответствии с требованиями статей 254 и 256 КУоАП, рапорт сотрудника полиции, результаты освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, акт освидетельствования, направление на медицинское освидетельствование, а также видеозаписи с нагрудных камер сотрудников полиции.

Из материалов дела установлено, что во время несения службы сотрудниками полиции был остановлен электросамокат, водитель которого передвигался во время действия комендантского часа. Во время общения у водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения, а именно запах алкоголя изо рта, нарушение речи и координации движений. Лицу было предложено пройти освидетельствование на месте остановки либо в медицинском учреждении, однако оно согласилось пройти освидетельствование с помощью газоанализатора Alcotest 7510. Результат освидетельствования составил 1,47 промилле, с которым водитель согласился и не выразил желания проходить дополнительное медицинское освидетельствование.

Апелляционный суд признал необоснованными доводы стороны защиты относительно невозможности установления вида транспортного средства и его технических характеристик. Суд указал, что эти доводы опровергаются видеозаписями, а также объяснениями самого лица, которое во время общения с сотрудниками полиции подтвердило, что управляло электросамокатом.

Также суд отклонил утверждение о том, что «Vevi» является исключительно названием компании по прокату самокатов. Суд подчеркнул, что электросамокат в данном случае является транспортным средством в понимании статьи 121 КУоАП, согласно которой к транспортным средствам относятся, в частности, иные самоходные транспортные средства.

Апелляционный суд установил, что права и обязанности лицу были разъяснены сотрудниками полиции, каких-либо замечаний или жалоб при составлении административных материалов оно не заявляло, а действия сотрудников полиции не обжаловало.

Суд пришел к выводу, что административное взыскание было назначено в соответствии с требованиями статей 33–34 КУоАП, с учетом характера совершенного правонарушения, степени вины и личности правонарушителя, в пределах санкции части первой статьи 130 КУоАП.

По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а постановление Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области — без изменений. Постановление апелляционного суда вступило в законную силу немедленно после его принятия и является окончательным.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что говорят суды о штрафах за езду на электросамокате без шлема.

Также мы обращали внимание, что, несмотря на привлечение водителей электросамокатов к ответственности за нарушение правил дорожного движения, сервисы проката фактически продолжают получать прибыль без должного уровня ответственности за возможные риски.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Тернополь судебная практика транспорт

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Суды до сих пор не выработали единый подход к ответственности работодателей в делах об инклюзивности — какие проблемы фиксирует практика

Инклюзивность в Украине постепенно выходит за рамки социальной политики и становится отдельным стандартом в судебной и правоприменительной практике.

Верховный Суд разъяснил, как перевозчику защититься от штрафов за отсутствие тахографа

Как перевозчику удалось отменить штрафы на 85 000 грн, и какие аргументы ВС важны для бизнеса.

Должно ли государство платить за вред, нанесенный законом, который признали неконституционным — Верховный Суд высказал позицию

Может ли гражданин требовать возмещения убытков от государства в административном суде, если закон, на основании которого он был уволен, впоследствии признали неконституционным.

ВСП отказал в увольнении судьи Дмитрия Чернова и вернул материалы в ВККС

Высший совет правосудия отклонил представление Высшей квалификационной комиссии судей о увольнении судьи Ирпенского городского суда Киевской области Дмитрия Чернова.

Ошибка в декларации НАПК на 2 млн гривен: Верховный Суд объяснил пределы ответственности за недостоверное декларирование

Подала исправленную декларацию после подозрения: Верховный Суд поставил точку в деле о недостоверном декларировании начальницы налоговой

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]