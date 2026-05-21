  1. Суд инфо

Конкурс в Харьковский апелляционный суд: один кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие

18:43, 21 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВККС отметила, что 62 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 47 вакантных должностей судей в Харьковском апелляционном суде.
Конкурс в Харьковский апелляционный суд: один кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей 20 мая в пленарном составе рассмотрен вопрос о подтверждении способности одного кандидата осуществлять правосудие в Харьковском апелляционном суде и одной кандидатки — в Днепровском.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Зинченко Алексей Владимирович подтвердил способность осуществлять правосудие в Харьковском апелляционном суде.

Самойленко Елена Анатольевна не подтвердила способность осуществлять правосудие в Днепровском апелляционном суде.

ВККС напомнила, что 62 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 47 вакантных должностей судей в Харьковском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 26 кандидатами: 22 кандидата подтвердили способность осуществлять правосудие, с 4 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. В отношении 1 кандидата остановлено проведение квалификационного оценивания.

В Днепровском апелляционном суде 43 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 23 вакантные должности судей.

Всего проведены собеседования с 10 кандидатами: 7 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 1 кандидат — не подтвердил, 2 кандидатов ожидает собеседование в пленарном составе Комиссии. Прекратили участие 2 кандидата.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья ВККС Харьков

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

За разглашение персональных данных придется заплатить штраф до 34 тысяч гривен

Защита персональных данных в Украине предусматривает различные виды ответственности — от штрафов до уголовной, в зависимости от вида нарушения.

Суды до сих пор не выработали единый подход к ответственности работодателей в делах об инклюзивности — какие проблемы фиксирует практика

Инклюзивность в Украине постепенно выходит за рамки социальной политики и становится отдельным стандартом в судебной и правоприменительной практике.

Верховный Суд разъяснил, как перевозчику защититься от штрафов за отсутствие тахографа

Как перевозчику удалось отменить штрафы на 85 000 грн, и какие аргументы ВС важны для бизнеса.

Должно ли государство платить за вред, нанесенный законом, который признали неконституционным — Верховный Суд высказал позицию

Может ли гражданин требовать возмещения убытков от государства в административном суде, если закон, на основании которого он был уволен, впоследствии признали неконституционным.

ВСП отказал в увольнении судьи Дмитрия Чернова и вернул материалы в ВККС

Высший совет правосудия отклонил представление Высшей квалификационной комиссии судей о увольнении судьи Ирпенского городского суда Киевской области Дмитрия Чернова.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]