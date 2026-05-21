Конкурс в Харьковский апелляционный суд: один кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие

ВККС отметила, что 62 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 47 вакантных должностей судей в Харьковском апелляционном суде.

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей 20 мая в пленарном составе рассмотрен вопрос о подтверждении способности одного кандидата осуществлять правосудие в Харьковском апелляционном суде и одной кандидатки — в Днепровском.

Зинченко Алексей Владимирович подтвердил способность осуществлять правосудие в Харьковском апелляционном суде.

Самойленко Елена Анатольевна не подтвердила способность осуществлять правосудие в Днепровском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 26 кандидатами: 22 кандидата подтвердили способность осуществлять правосудие, с 4 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. В отношении 1 кандидата остановлено проведение квалификационного оценивания.

В Днепровском апелляционном суде 43 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 23 вакантные должности судей.

Всего проведены собеседования с 10 кандидатами: 7 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 1 кандидат — не подтвердил, 2 кандидатов ожидает собеседование в пленарном составе Комиссии. Прекратили участие 2 кандидата.

