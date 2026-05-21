Верховный Суд разъяснил, как перевозчику защититься от штрафов за отсутствие тахографа

Как перевозчику удалось отменить штрафы на 85 000 грн, и какие аргументы ВС важны для бизнеса.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Транспортный надзор на маршрутах перевозчиков постоянно балансирует между безопасностью перевозок и пределами дискреции контролирующих органов. Особо актуальным является вопрос контроля за соблюдением режима труда и отдыха водителей. Ведь за последние годы существенно увеличилось как количество перевозчиков, так и разветвленность маршрутной сети, а главное — выросла дальность рейсов, что непосредственно влияет на уровень утомляемости водителей и риски возникновения дорожно-транспортных происшествий.

С одной стороны, минимизация аварийности и контроль за соблюдением лицензионных условий являются прямой обязанностью государства, с другой — практическая реализация этих функций органами Укртрансбезопасности и Национальной полиции нередко балансирует на грани превышения властных полномочий.

Юридический конфликт между пунктами 6.1 и 6.3 Положения о рабочем времени и времени отдыха водителей колесных транспортных средств № 340 является одним из наиболее проблемных вопросов во время рейдовых проверок Укртрансбезопасности.

Пункт 6.1 Положения № 340 требует, чтобы автобусы (на нерегулярных, регулярных специальных и регулярных междугородних маршрутах свыше 50 км) и грузовики с полной массой более 3,5 тонн были обязательно оборудованы действующими и поверенными тахографами. В то же время, пункт 6.3 указывает, что водитель, управляющий транспортным средством, не оборудованным тахографом, ведет индивидуальную контрольную книжку водителя, или компания предоставляет график сменности.

Проблема заключается в том, что контролирующие органы и перевозчики часто трактуют взаимосвязь этих пунктов абсолютно по-разному, что приводит к безосновательным штрафам по ст. 60 Закона «Об автомобильном транспорте».

Ловушка 50-го километра

В течение января-апреля 2024 года инспекторы Укртрансбезопасности провели серию рейдовых проверок автобусов перевозчика на маршрутах «Одесса-Киев», «Киев-Белгород-Днестровский» и «Борисполь-Киев-Одесса».

Все маршруты имели протяженность более 50 км. Инспекторы зафиксировали отсутствие протоколов проверки и адаптации тахографа, поскольку сами транспортные средства не были ими оборудованы. При этом водители предоставляли для проверки индивидуальные контрольные книжки, однако контролеры считали их ненадлежащим документом для таких длинных маршрутов.

Инспекторы Укртрансбезопасности трактуют норму пункта 6.1 Положения № 340 как абсолютную: если маршрут длиннее 50 км, то единственным законным документом для учета времени водителя является протокол проверки и адаптации тахографа. Поскольку транспортные средства перевозчика не были оборудованы этими приборами, инспекторы считали это автоматическим нарушением и налагали штрафы в размере 17 000 грн за каждый случай.

В мае 2024 года автотранспортное предприятие обжаловало пять постановлений Укртрансбезопасности о наложении штрафов по 17 000 грн каждое, всего на 85 000 грн. Первая инстанция иск удовлетворила полностью, апелляция оставила решение без изменений.

Верховный Суд 19 мая 2026 года по делу № 420/13670/24 отклонил жалобу Укртрансбезопасности, окончательно подтвердив правоту перевозчика.

Мотивы Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что хотя пункт 6.1 Положения № 340 требует оборудования автобусов на междугородних маршрутах (>50 км) тахографами, пункт 6.3 того же Положения прямо предусматривает действия водителя, если ТС не оборудовано тахографом — ведение индивидуальной контрольной книжки.

Анализ статьи 39 Закона Украины № 2344-III свидетельствует, что законодатель не устанавливает исчерпывающего перечня документов, необходимых для осуществления регулярных пассажирских перевозок. Вместо этого к таким документам отнесены не только прямо определенные законом, но и другие документы, предусмотренные действующим законодательством.

В соответствии со статьей 40 Закона № 2344-III, водитель автобуса обязан иметь при себе и предъявлять для проверки уполномоченным должностным лицам все документы, предусмотренные законодательством, регулирующим соответствующий вид перевозок.

С целью обеспечения организации безопасного труда водителей и надлежащего контроля за режимом их рабочего времени, а также в развитие положений законодательства, с учетом Конвенции Международной организации труда № 153 о продолжительности рабочего времени и периодах отдыха на дорожном транспорте, было утверждено Положение № 340.

Решающим для суда стало то, что водители реально имели при себе книжки и предоставляли их инспекторам, что было зафиксировано в актах и объяснениях.

Решение по делу № 420/13670/24 — это мощный прецедент, который существенно ограничивает возможности Укртрансбезопасности для произвольного наложения штрафов.

Какое влияние решение окажет на практику?

Перевозчики, чьи транспортные средства не оборудованы тахографами, имеют законное право работать на междугородних маршрутах при условии ведения контрольных книжек.

Инспекторы не могут игнорировать контрольную книжку, ссылаясь лишь на длину маршрута. Решение ВС указывает, что для победы в суде перевозчику необходимо зафиксировать в акте проверки факт предъявления водителем именно контрольной книжки.

Что важно знать перевозчику

Если в автобусе нет тахографа — индивидуальная контрольная книжка обязательна. Отсутствие тахографа и отсутствие книжки одновременно — это гарантированный штраф 17 000 грн.

В объяснениях к акту проверки водитель всегда должен писать: «Предоставил для проверки индивидуальную контрольную книжку водителя, ТС тахографом не оборудовано».

Это решение демонстрирует неправомерность штрафов в случаях, когда учет времени фактически ведется, но в бумажном, а не электронном виде. Таким образом, Суд защитил право бизнеса на работу без чрезмерных затрат на переоборудование устаревшей техники, если безопасность обеспечена другим законным способом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.