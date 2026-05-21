  1. В Украине

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения для экс-руководителя ОП Андрея Ермака

16:36, 21 мая 2026
В четверг, 21 мая, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения бывшему руководителю ОП Андрею Ермаку.

«Определение следственного судьи ВАКС ... оставить без изменений. Апелляционные жалобы без удовлетворения».

Отметим, что 14 мая ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 140 миллионов гривен.

Напомним, что НАБУ и САП сообщили о разоблачении организованной группы, которую подозревают в легализации 460 млн грн при реализации проекта элитного строительства возле Киева.

В рамках этого дела сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины — легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

