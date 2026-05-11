НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку

НАБУ и САП сообщили о разоблачении организованной группы, которую подозревают в легализации 460 млн грн при реализации проекта элитного строительства возле Киева.

Указывается, что о подозрении сообщили одному из участников группы — бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины — легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

В НАБУ добавили, что в настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.

