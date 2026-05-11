НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку

За даними слідства, йдеться про легалізацію 460 млн грн під час реалізації проєкту елітного будівництва поблизу Києва.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

НАБУ та САП повідомили про викриття організованої групи, яку підозрюють у легалізації 460 млн грн під час реалізації проєкту елітного будівництва поблизу Києва.

Вказується, що про підозру повідомлено одному з учасників групи — колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

У НАБУ додали, що наразі тривають невідкладні слідчі дії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.