  1. В Україні

НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку

21:31, 11 травня 2026
За даними слідства, йдеться про легалізацію 460 млн грн під час реалізації проєкту елітного будівництва поблизу Києва.
НАБУ та САП повідомили про викриття організованої групи, яку підозрюють у легалізації 460 млн грн під час реалізації проєкту елітного будівництва поблизу Києва.

Вказується, що про підозру повідомлено одному з учасників групи — колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

У НАБУ додали, що наразі тривають невідкладні слідчі дії.

