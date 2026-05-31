Фінляндія перевірить систему громадського оповіщення: коли пролунають сирени

22:00, 31 травня 2026
У Фінляндії 1 червня перевірять готовність системи оповіщення.
фото: unsplash
У понеділок, 1 червня, о 12:00 у Фінляндії відбудеться чергове планове випробування системи громадського оповіщення. Про це повідомляє Yle.

Тестування сирен проводять щомісяця у перший понеділок місяця, за винятком державних свят.

У МВС наголосили, що громадяни повинні вміти відрізняти тестовий сигнал від реального сигналу небезпеки. Під час перевірки лунатиме безперервний звуковий сигнал тривалістю сім секунд, який не потребує жодних дій з боку населення.

Натомість сигнал громадського оповіщення являє собою звук, що почергово посилюється та слабшає протягом однієї хвилини. Почувши його, люди мають негайно зайти до приміщення та виконувати вказівки органів влади. Сигнал відбою також триває одну хвилину і звучить безперервно.

У відомстві пояснили, що система громадського оповіщення використовується для попередження населення про дим, витік газу або інші небезпечні ситуації. Крім того, сирени можуть застосовуватися для інформування про загрозу з боку безпілотників, якщо таке рішення ухвалять рятувальні служби.

Сирени є складовою національної багатоканальної системи оповіщення про надзвичайні ситуації, яка також передбачає поширення попереджень через мобільний застосунок 112 Suomi.



