Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід для екскерівника ОП Андрія Єрмака

У четвер, 21 травня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід колишньому керівнику ОП Андрію Єрмаку.

«Ухвалу слідчого слідчого судді ВАКС ... залишити без змін. Апеляційні скарги без задоволення».

Зазначимо, що 14 травня ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що НАБУ та САП повідомили про викриття організованої групи, яку підозрюють у легалізації 460 млн грн під час реалізації проєкту елітного будівництва поблизу Києва.

У межах цієї справи повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

