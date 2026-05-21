  1. В Україні

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід для екскерівника ОП Андрія Єрмака

16:36, 21 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд залишив без змін рішення щодо запобіжного заходу.
Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід для екскерівника ОП Андрія Єрмака
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У четвер, 21 травня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду  залишила без змін запобіжний захід колишньому керівнику ОП Андрію Єрмаку.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Ухвалу слідчого слідчого судді ВАКС ... залишити без змін. Апеляційні скарги без задоволення».

Зазначимо, що 14 травня ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що НАБУ та САП повідомили про викриття організованої групи, яку підозрюють у легалізації 460 млн грн під час реалізації проєкту елітного будівництва поблизу Києва.

У межах цієї справи повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВАКС Андрій Єрмак Апеляційна палата ВАКС

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд роз’яснив як перевізнику захиститися від штрафів за відсутність тахографа

Як перевізнику вдалося скасувати штрафи на 85 000 грн та які аргументи ВС важливі для бізнесу.

Чи має держава платити за шкоду завдану законом, який визнали неконституційним — Верховний Суд висловив позицію

Чи може громадянин вимагати відшкодування збитків від держави в адміністративному суді, якщо закон, на підставі якого його було звільнено, згодом визнали неконституційним.

ВРП відмовилась звільняти суддю Дмитра Чернова і повернула матеріали до ВККС

ВРП не підтримала подання ВККС із рекомендацією щодо звільнення Дмитра Чернова з посади судді Ірпінського міського суду Київської області.

Помилка в декларації НАЗК на 2 млн гривень: Верховний Суд пояснив межі відповідальності за недостовірне декларування

Подала виправлену декларацію після підозри: Верховний Суд поставив крапку у справі про недостовірне декларування начальниці податкової

Справа суддів Верховного Суду після трирічної паузи: нові підозри та старі питання

Як стало відомо «Судово-юридичній газеті» з власних джерел, підозри суддям Верховного Суду були висунуті в межах провадження, розпочатого ще три роки тому. Водночас, за інформацією джерел видання, діючим суддям Верховного Суду, які наразі здійснюють правосуддя, підозри у межах цього кримінального провадження не висунуто, а питання щодо їх повідомлення про підозру наразі не розглядається.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]