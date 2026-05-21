Після 60 років жінка захотіла перейти з пільгової пенсії на звичайну: що вирішив суд

Суд пояснив, чи можна після 60 років перейти з пільгової пенсії на пенсію за віком та отримати перерахунок виплат.

Вінницький окружний адміністративний суд розглянув справу № 120/16991/25 щодо правомірності відмови органу Пенсійного фонду у перерахунку пенсії із застосуванням показника середньої заробітної плати за 2022–2024 роки особі, яка отримує пенсію за віком на пільгових умовах як мати дитини з інвалідністю. Суд досліджував питання, чи має така особа право після досягнення 60-річного віку перейти на пенсію за віком на загальних підставах із застосуванням нового показника середньої заробітної плати.

Обставини справи

Позивачка, яка з 2013 року отримує пенсію за віком на пільгових умовах як мати дитини з інвалідністю, звернулася до Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області із заявою про переведення на пенсію за віком із застосуванням показника середньої заробітної плати в Україні за 2022–2024 роки.

Пенсійний орган відмовив у такому перерахунку, зазначивши, що пенсія за віком на пільгових умовах не є окремим видом пенсійного забезпечення, а тому підстав для повторного призначення пенсії за віком із застосуванням нового показника середньої заробітної плати немає.

Не погодившись із такою позицією, позивачка звернулася до адміністративного суду. Вона просила визнати протиправною відмову, оформлену листом Пенсійного фонду, а також зобов’язати здійснити перерахунок пенсії із застосуванням показника середньої заробітної плати за три календарні роки, що передували зверненню за призначенням пенсії, тобто за 2022–2024 роки.

Позиція та висновки суду

Суд зазначив, що відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» у солідарній системі призначаються три види пенсійних виплат: пенсія за віком, пенсія по інвалідності та пенсія у зв’язку з втратою годувальника. При цьому особі, яка має право одночасно на різні види пенсії, призначається один із них за її вибором.

Суд звернув увагу, що стаття 45 Закону №1058-IV регулює порядок переведення з одного виду пенсії на інший. Водночас законодавством передбачено можливість застосування нового показника середньої заробітної плати лише у випадках, прямо визначених законом, зокрема при першому переведенні з пенсії по інвалідності на пенсію за віком за наявності необхідного страхового стажу.

Аналізуючи спірні правовідносини, суд послався на правові висновки судової палати з розгляду справ щодо захисту соціальних прав Касаційного адміністративного суду Верховного Суду, викладені у постанові від 22 жовтня 2024 року у справі №300/5450/23. У цій постанові Верховний Суд відступив від раніше сформованої практики та зазначив, що пенсія за віком на пільгових умовах не є окремим видом пенсійного забезпечення, а є різновидом пенсії за віком із зменшенням пенсійного віку.

Суд наголосив, що пільгова пенсія за віком, призначена відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення», виплачується у порядку та на умовах, визначених Законом №1058-IV. Відтак особа, якій уже призначено пенсію за віком на пільгових умовах, не має права після досягнення загального пенсійного віку повторно переходити на пенсію за віком на загальних підставах із застосуванням нового показника середньої заробітної плати.

Також суд зазначив, що звернення особи із заявою про призначення пенсії за віком на загальних підставах після отримання пільгової пенсії не є переведенням з одного виду пенсії на інший у розумінні частини третьої статті 45 Закону №1058-IV, оскільки йдеться про один і той самий вид пенсійного забезпечення — пенсію за віком.

Крім того, суд вказав, що лист Пенсійного фонду, яким було повідомлено про відмову у перерахунку пенсії, не є рішенням суб’єкта владних повноважень у розумінні Кодексу адміністративного судочинства України, а має характер відповіді на звернення.

За результатами розгляду справи суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення позову та відмовив у задоволенні вимог щодо визнання протиправною відмови Пенсійного фонду і зобов’язання здійснити перерахунок пенсії із застосуванням показника середньої заробітної плати за 2022–2024 роки.

