Руслан Кравченко повідомив про викриття схеми з неякісними сухпайками для ЗСУ на 71 млн грн

Генпрокурор Руслан Кравченко розповів про викриття схеми постачання неякісних сухпайків для ЗСУ на понад 71 млн грн: підприємці підробляли документи про якість продукції та комплектували набори простроченими продуктами.

Правоохоронці викрили схему постачання неякісних сухпайків для ЗСУ на понад 71 млн грн. За даними слідства, двоє підприємців підробляли документи про якість продукції, комплектували набори простроченими або непридатними для споживання продуктами та відправляли їх військовим.

Як повідомив Кравченко, директор одного з товариств разом із заступником поставили до війська неякісні сухпайки на 62,5 млн грн, ще одна компанія — на 8,6 млн грн.

Слідство також встановило причетність колишнього виконувача обов’язків директора департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони. За версією правоохоронців, під час укладання договорів він не передбачив обов’язкову перевірку якості продукції, що дозволило постачати неякісні набори до війська.

Після скарг військових були проведені судові товарознавчі експертизи, які підтвердили, що продукція не відповідала стандартам якості та безпечності.

Усім фігурантам повідомили про підозру. Постачальникам інкримінують заволодіння бюджетними коштами, службове підроблення та введення в обіг небезпечної продукції, а ексчиновнику Міноборони — недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану.

До суду вже подали клопотання про взяття керівників компаній під варту із можливістю внесення застави у розмірі завданих збитків.

