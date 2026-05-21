  1. В Україні

Шахраї розсилають вірус під виглядом листів від НБУ: можуть отримати доступ до ПК

16:11, 21 травня 2026
Українцям розсилають електронні листи нібито від імені НБУ та пропонують завантажити архів із «документами», в якому насправді міститься шкідливе програмне забезпечення для віддаленого доступу до комп’ютера.
фото: НБУ
Українців попередили про нову шахрайську кампанію з фішинговими листами, які маскуються під офіційні повідомлення НБУ.

Зловмисники розсилають електронні листи з різних адрес нібито від імені Національного банку України. При цьому оформлення повідомлень схоже на дизайн офіційного сайту НБУ.

У листах користувачів закликають перейти за посиланням та завантажити архів із нібито переліком документів. Насправді ж у файлі міститься шкідливе програмне забезпечення, яке може надати шахраям віддалений доступ до комп’ютера.

У Нацбанку закликали не переходити за такими посиланнями та не завантажувати вкладення з підозрілих листів.

Також у Нацбанку наголосили, що працівники установи використовують для офіційного листування лише корпоративну пошту з доменом @bank.gov.ua.

