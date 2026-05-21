Шахраї розсилають вірус під виглядом листів від НБУ: можуть отримати доступ до ПК
Українців попередили про нову шахрайську кампанію з фішинговими листами, які маскуються під офіційні повідомлення НБУ.
Зловмисники розсилають електронні листи з різних адрес нібито від імені Національного банку України. При цьому оформлення повідомлень схоже на дизайн офіційного сайту НБУ.
У листах користувачів закликають перейти за посиланням та завантажити архів із нібито переліком документів. Насправді ж у файлі міститься шкідливе програмне забезпечення, яке може надати шахраям віддалений доступ до комп’ютера.
У Нацбанку закликали не переходити за такими посиланнями та не завантажувати вкладення з підозрілих листів.
Також у Нацбанку наголосили, що працівники установи використовують для офіційного листування лише корпоративну пошту з доменом @bank.gov.ua.
