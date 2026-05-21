  1. Публікації
  2. / Суд інфо

ВРП відмовилась звільняти суддю Дмитра Чернова і повернула матеріали до ВККС

13:22, 21 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВРП не підтримала подання ВККС із рекомендацією щодо звільнення Дмитра Чернова з посади судді Ірпінського міського суду Київської області.
ВРП відмовилась звільняти суддю Дмитра Чернова і повернула матеріали до ВККС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя не підтримала подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про звільнення судді Ірпінського міського суду Київської області Чернова Дмитра Євгеновича із займаної посади на підставі підпункту 4 пункту 16-1 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України та ухвалила рішення про продовження процедури кваліфікаційного оцінювання. 

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Обставини справи 

Дмитро Чернов, призначений указом Президента України від 12 березня 2012 року № 193/2012 на посаду судді Ірпінського міського суду Київської області строком на п’ять років, проходив процедуру кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді у ВККС.

10 жовтня 2024 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалила рішення № 175/ко-24, яким визнала суддю Чернова таким, що не відповідає займаній посаді. На підставі цього рішення Комісія внесла подання до Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади. 

Серед основних підстав, які враховувала ВККС при прийнятті рішення про звільнення судді були зазначені обставини розгляду адміністративної справи № 367/77/14-п (2014 рік), порушення правил декларування майна та доходів та висновки Громадської ради доброчесності щодо доброчесності судді.

Заслухавши доповідача та додаткові пояснення судді, Вища рада правосуддя ухвалила рішення не звільняти Дмитра Чернова з посади судді.

Натомість ВРП вирішила повернути матеріали до ВККС для продовження процедури кваліфікаційного оцінювання. Розгляд має бути відновлено з етапу дослідження досьє та проведення співбесіди. 

Таке рішення означає, що остаточне питання щодо відповідності судді займаній посаді залишається відкритим і має бути повторно оцінене в межах встановленої процедури добору та оцінювання суддів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя ВККС звільнення ВРП

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Чи має держава платити за шкоду завдану законом, який визнали неконституційним — Верховний Суд висловив позицію

Чи може громадянин вимагати відшкодування збитків від держави в адміністративному суді, якщо закон, на підставі якого його було звільнено, згодом визнали неконституційним.

ВРП відмовилась звільняти суддю Дмитра Чернова і повернула матеріали до ВККС

ВРП не підтримала подання ВККС із рекомендацією щодо звільнення Дмитра Чернова з посади судді Ірпінського міського суду Київської області.

Помилка в декларації НАЗК на 2 млн гривень: Верховний Суд пояснив межі відповідальності за недостовірне декларування

Подала виправлену декларацію після підозри: Верховний Суд поставив крапку у справі про недостовірне декларування начальниці податкової

Справа суддів Верховного Суду після трирічної паузи: нові підозри та старі питання

Як стало відомо «Судово-юридичній газеті» з власних джерел, підозри суддям Верховного Суду були висунуті в межах провадження, розпочатого ще три роки тому. Водночас, за інформацією джерел видання, діючим суддям Верховного Суду, які наразі здійснюють правосуддя, підозри у межах цього кримінального провадження не висунуто, а питання щодо їх повідомлення про підозру наразі не розглядається.

Пенсіонери помирають, поки отримують гроші за рішенням суду від ПФУ, а ВРУ критикує передачу цих виплат спадкоємцям

Законопроєкт про спадкування боргів ПФУ за судовими рішеннями може збільшити витрати бюджету та звузити права спадкоємців.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]