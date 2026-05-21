ВРП відмовилась звільняти суддю Дмитра Чернова і повернула матеріали до ВККС

ВРП не підтримала подання ВККС із рекомендацією щодо звільнення Дмитра Чернова з посади судді Ірпінського міського суду Київської області.

Вища рада правосуддя не підтримала подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про звільнення судді Ірпінського міського суду Київської області Чернова Дмитра Євгеновича із займаної посади на підставі підпункту 4 пункту 16-1 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України та ухвалила рішення про продовження процедури кваліфікаційного оцінювання.

Обставини справи

Дмитро Чернов, призначений указом Президента України від 12 березня 2012 року № 193/2012 на посаду судді Ірпінського міського суду Київської області строком на п’ять років, проходив процедуру кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді у ВККС.

10 жовтня 2024 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалила рішення № 175/ко-24, яким визнала суддю Чернова таким, що не відповідає займаній посаді. На підставі цього рішення Комісія внесла подання до Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади.

Серед основних підстав, які враховувала ВККС при прийнятті рішення про звільнення судді були зазначені обставини розгляду адміністративної справи № 367/77/14-п (2014 рік), порушення правил декларування майна та доходів та висновки Громадської ради доброчесності щодо доброчесності судді.

Заслухавши доповідача та додаткові пояснення судді, Вища рада правосуддя ухвалила рішення не звільняти Дмитра Чернова з посади судді.

Натомість ВРП вирішила повернути матеріали до ВККС для продовження процедури кваліфікаційного оцінювання. Розгляд має бути відновлено з етапу дослідження досьє та проведення співбесіди.

Таке рішення означає, що остаточне питання щодо відповідності судді займаній посаді залишається відкритим і має бути повторно оцінене в межах встановленої процедури добору та оцінювання суддів.

