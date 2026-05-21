У Харківській області обмежили рух транспорту через активність російських БпЛА
Патрульна поліція України повідомила про тимчасове обмеження руху транспорту на одній із ділянок траси М-03 у Харківській області.
За інформацією поліції, із 10:00 запроваджено обмеження для всіх транспортних засобів на автомобільній дорозі державного значення М-03 Київ — Харків — Довжанський.
Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області уточнила, що обмеження вводяться через активність російських БпЛА на Харківській кільцевій дорозі.
Рух тимчасово закривається для всіх транспортних засобів на автомобільній дорозі М-03 на ділянці км 491 — км 501 (від Екопарку до Липцівського перехрестя).
Про зняття обмежень мають повідомити додатково.
