  1. В Україні

Переселенці отримають нові можливості для житла: що передбачає стратегія уряду до 2030 року

10:36, 21 травня 2026
Для ВПО уже діють програми пільгового кредитування та підтримки громад, а також запущено спеціальний портал із понад 45 державними послугами та видами допомоги для ВПО.
Житло є одним із ключових блоків Стратегії державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб до 2030 року, яку найближчим часом має затвердити Кабінет Міністрів України. Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін. 

За його словами, без вирішення житлового питання неможливо говорити ані про інтеграцію людей у громадах, ані про працевлаштування чи можливість планувати майбутнє.

Денис Улютін зазначив, що частина житлових інструментів уже працює. Зокрема, для ВПО та мешканців прифронтових територій діє програма пільгового кредитування, в межах якої держава покриває 70% першого внеску, 70% щомісячних платежів упродовж першого року, а також витрати на оформлення документів. Наразі в роботі перебуває понад 2600 заявок.

Окремо цьогоріч держава спрямувала 1 млрд грн субвенції громадам на облаштування та ремонт місць тимчасового проживання відповідно до стандартів безбар’єрності. Для Одеської області передбачено понад 47 млн грн, які розподілено між вісьмома об’єктами. Це дозволить забезпечити житлом 684 людей, зокрема облаштувати 74 місця для людей з інвалідністю та маломобільних громадян.

Водночас, як наголосив Денис Улютін, масштаби потреб значно більші, тому соціально відповідальний бізнес може стати важливим підсиленням державних програм у сфері житлового забезпечення.

Для спрощення доступу до інформації про державні програми підтримки Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України запустило портал для ВПО, де доступні понад 45 послуг — від грошових виплат і житлових програм до працевлаштування, медичної та соціальної допомоги. 

Новий інструмент представили під час зустрічі-діалогу з внутрішньо переміщеними особами, у ході якої також обговорили ефективність чинних програм підтримки та подальші потреби переселенців.

фото: Денис Улютін 

