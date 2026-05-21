У Сенаті США забракло голосів для фінансування $1 млрд для будівництва бального залу Білого дому

Пропозицію щодо фінансування будівництва бального залу та пов’язаних заходів безпеки не планують включати до законопроєкту.

Фото: Reuters

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Сенаті США наразі немає достатньої підтримки для виділення близько 1 млрд доларів на будівництво нового бального залу в Білому домі та пов’язані з ним заходи безпеки. Про це заявив сенатор-республіканець Джон Кеннеді після зустрічі представників Республіканської партії.

Як повідомляє Reuters, Кеннеді зазначив, що в Сенаті недостатньо голосів для схвалення таких витрат. За його словами, пропозицію не включатимуть до законопроєкту щодо імміграційного законодавства на суму 72 млрд доларів.

Спілкуючись із журналістами після зустрічі сенаторів-республіканців, політик заявив, що, за наявною у нього інформацією, фінансування проєкту бального залу більше не розглядається.

«Нам сказали, що, і знову ж таки, я не читав текст, але нам сказали, що гроші на бальний зал вичерпані», — сказав Кеннеді.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Дональд Трамп будує бальну залу площею близько 90 тисяч квадратних футів у форматі бункера і з базою для дронів на даху.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.